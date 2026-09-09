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上班族沒空盯盤怎麼投資？他持有0050 網友再點名00403A

聯合新聞網／ 綜合報導
台科大網友發文詢問上班族如何投資，留言除了討論0050，也有人點名00403A，分享以定期定額方式搭配布局。記者杜建重／攝影
台科大網友發文詢問上班族如何投資，留言除了討論0050，也有人點名00403A，分享以定期定額方式搭配布局。記者杜建重／攝影

一名台科大網友在Dcard發文詢問「大家上班都怎麼買股票」，表示最近午休與同事聊到投資，才發現每個人的操作方式差異很大，有人每天開盤就盯著手機，也有人下班才看盤，還有人固定買進美股ETF，完全不理會短期漲跌。

原PO表示，自己屬於中間派，上班期間沒有辦法一直看盤，過去看到新聞或社群討論中的股票，想進一步研究時還得自己慢慢搜尋資料。目前持股則有元大台灣50（0050）與主動復華未來50（00991A），雖然兩者波動程度不同，但即使遇到下跌，他仍有信心繼續加碼，也好奇現在是否有很多上班族乾脆以ETF為主要投資工具。

文章曝光後，有網友分享自己的ETF投資方式，表示每天只利用中午休息時間打開App約10分鐘，「見綠就買一點，見紅就開心一下身價漲了」，之後就繼續追劇；也有人簡單回應「都定期定額」，顯示部分上班族並不打算花太多時間盯盤。

留言中也有人點名主動式ETF 00403A，表示「推00403A，這檔最近討論度滿高的，搭0050剛好平衡波動」，並透露自己採取定期定額方式投入。不過也有網友完全不買ETF，選擇直接持有台積電、鴻海等個股，另有人認為只要標的選對，遇到大跌反而是打折買進的機會。

至於上班時間該不該頻繁看盤，留言同樣沒有一致答案。有人每天只在開盤、尾盤各看一次，也有人將長抱與短線部位分成兩個帳戶，坦言上班只能偶爾查看，因此不追求買在最低、賣在最高，「有賺就好」。從ETF定期定額到大型權值股，Dcard網友也呈現出截然不同的上班族投資方式。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 00403A主動統一升級50 00991A主動復華未來50 上班族 ETF

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