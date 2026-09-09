砍00878改買00406A！年薪300萬還追月配近7萬 PTT吵翻：總報酬呢？

一名交大網友分享，今年年薪預計突破300萬元，過去因有房貸壓力，決定出清原本持有的國泰永續高股息（00878），拿回300多萬元，其中不少資金轉進主動中信台灣收益（00406A），希望建立每月現金流。

原PO表示，00406A最近兩個月每月配息都超過6萬元、接近7萬元，加上近期年化配息率超過15%，讓他考慮將剩餘資金繼續投入。他也好奇，如果台股多頭延續，主動式ETF是否更有機會創造超額報酬。

消息轉到PTT後，不少股民首先質疑「年薪300萬為何還這麼重視月配息」，認為高所得族群更應關注總報酬、稅務與長期績效；也有人直言「00878委屈了」、「砍878換406？」、「季領變月領是什麼很好的操作嗎？」

另一派則把焦點放在00406A本身，有網友認為這檔ETF提供現金流的特色相當明確，但上市時間仍短，現階段就判斷長期優劣言之過早；也有人認為每檔ETF都有不同策略與受眾，「過幾年再來看看績效」。

值得注意的是，年化配息率超過15%是依近期配息換算，並不代表未來每月都能維持相同水準；至於原PO與部分留言討論的稅負問題，也仍須依實際配息組成與相關規定判斷，不能單憑「月配多少」決定投資效益。

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