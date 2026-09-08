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非投等債ETF息收誘人

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

進入9月債券ETF除息旺季，非投等債ETF息收誘人，年化配息率前十強皆達8%以上，台新美國非投等債（00989B）及主動聯博全球非投年化配息率更突破10%。美國非投等債ETF憑藉其「較短存續期間」與「較高票息收益」兩大核心防禦優勢，受利率波動影響有限，價格表現相對穩健。

台新美國非投等債ETF單次現金股利殖利率達0.88%，亦高居月配息非投等債ETF第一。00989B主要鎖定BB級與B級企業債，屬於規模較大、營運相對穩健的產業龍頭企業，公司違約率極低；同時，為了強化ETF防禦力，其追蹤指數將單一產業比重嚴格控制在10%以下，避免因單一產業景氣反轉而影響整體資產。

台新美國非投等債ETF經理人簡大為表示，若後市升息導致未來經濟放緩，信評CCC級違約風險較高的族群，利差走闊壓力較大，建議將資金轉往更高評級如BB~B級之高息且財務相對穩健的非投資等級債，保留對基本面穩健、現金流強、負債結構健康的發行人曝險，避免過度追逐高殖利率卻高違約風險的標的。

玉山嚴選非投債ETF經理人施沛昇分析，近期市場雖對經濟成長放緩及企業融資成本偏高有所擔憂，但美國就業市場仍有一定韌性，非投資級債券的違約率維持低檔，槓桿貸款的違約率仍處於歷史相對溫和水準，信用風險未有大幅惡化，在信用環境穩定下，非投資級債將提供具吸引力的息收來源。

施沛昇指出，8月非投資級債券單月發行規模267億美元，今年來累計發行規模達2,316億美元，其中高效能運算、AI與資料中心等相關企業融資需求大幅增加，已成為近期非投等債市場新增供給的重要來源。另外，9月向來是非投等債最活躍的發行月份，預期發行量將提升，有助於市場流動性維持充裕；資金流方面，非投資級債券基金也已連續五個月維持淨流入。

以玉山嚴選非投債ETF為例，精選1至5年期高票息美元非投資等級債，聚焦高票息債券為主，並透過較短存續期間有效降低利率敏感度。對追求收益與現金流的投資人而言，非投資級債ETF大多提供月配息機制，且配息率有收益潛力與吸引力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

非投等債 ETF 債券ETF

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