AI、半導體題材ETF紅不讓 本月績效名列前段班

台股周一大漲後，昨（8）日震盪整理。觀察9月以來統計至8日的台股ETF績效，具半導體及科技權值題材的ETF名列前段班，反映市場資金持續朝AI、半導體及大型科技權值族群集中，AI供應鏈仍是台股多頭重要攻擊主軸。

隨全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI資本支出，自研ASIC、高效能運算及先進封裝需求升溫，加上SEMICON Taiwan題材助攻，半導體供應鏈持續成為資金聚焦方向。本周甲骨文、Adobe財報接棒登場，也將分別檢視AI基礎建設與AI軟體投資效益，AI從資本支出走向商業變現的能力，成為科技股評價能否進一步上修的重要觀察指標。

富邦台灣半導體ETF（00892）經理人陳双吉表示，台股9月科技股重拾動能。隨全球CSP持續擴大AI資本支出，自研ASIC與高效能運算需求同步升溫，帶動先進製程、先進封裝及高階測試需求持續擴張，半導體供應鏈仍是台股中長線重要成長主軸。

法人指出，AI晶片複雜度與運算效能持續提升，高階測試介面需求同步增加，相關概念股受惠AI應用訂單暢旺、AI、HPC帶動高階測試及MEMS探針卡需求、8月營收大幅增長，近期表現亮眼，顯示市場資金正由晶圓製造、先進封裝向高階測試等次產業擴散。

陳双吉指出，隨AI晶片朝高算力、高頻寬及客製化方向發展，晶片測試難度與測試時間同步提高，加上CPO、先進封裝等新技術加速導入，高階探針卡、測試座及測試介面需求可望延續成長，也使AI半導體投資機會從前段製程向後段測試進一步延伸。

台新臺灣半導體30ETF經理人黃鈺民強調，GPT-6模型上市後，被網友稱為人類史上最聰明的AI大腦，輝達執行長黃仁勳更指出，GPT-6版本的Astra問世，宣告通用人工智慧（AGI）時代來臨，將比生成式AI及傳統AI更具備因果推理、自主認知能力，能夠跨領域解決複雜問題。

黃鈺民指出，若進入實體AI階段，AGI將更像自主AI代理人，這一切背後都要靠先進製程等重要半導體廠商參與、台灣半導體晶片製造與先進製程封裝協力廠最直接受惠，股價中長期仍大有可為。

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