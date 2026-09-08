四檔台股ETF收盤價締新猷

台股近期表現高檔震盪，指數持續挑戰波段新高，多檔台股ETF表現相對強勢，收盤價持續逼近歷史高點。根據統計，昨（8）日收盤價已達歷史新高的台股ETF共四檔，包括元大MSCI金融（0055）、富邦摩台、元大台灣高息低波、凱基優選30等。

從距離歷史高點的幅度來看，包括中信臺灣智慧50、元大高股息、國泰股利精選30、統一台灣高息動能、主動摩根台灣鑫收、永豐優息存股、凱基台灣TOP50、富邦淨零ESG50、兆豐龍頭等權重、元大MSCI台灣等，8日收盤價距歷史高點僅約0.05%至0.6%之間，蓄勢挑戰歷史新高。

富邦投信表示，在產業面上，隨著AI應用持續擴展，半導體、高效能運算及相關供應鏈仍為市場核心主軸。台灣在全球科技產業鏈中具關鍵地位，從IC設計、先進製程到關鍵零組件皆扮演重要角色，企業營運動能持續增強，成為支撐台股中長期成長的重要基石。

摩根投信表示，在台股科技領域，現階段看好半導體、電力散熱、高速傳輸及低軌衛星四大主軸。隨AI大型運算需求與頻寬持續提升，高速傳輸需求同步成長；低軌衛星則受惠衛星直連手持裝置題材。因此，無論是高速、高頻通訊關鍵材料，台廠均具備全球競爭優勢。

安聯投信認為，未來市場關注焦點將逐漸從「AI是什麼」轉向「誰能持續受惠AI資本支出」，而半導體供應鏈仍是目前最具能見度的成長主軸之一。在AI、高效能運算與數位轉型趨勢推動下，亞洲半導體產業可望持續受惠，並成為下一個十年全球科技創新的重要核心。

AI產業競爭已從單一企業競爭演變為整體供應鏈與生態系競爭，而亞洲正是全球半導體供應鏈最核心的區域。

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