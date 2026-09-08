台股ETF夯規模躍進 整體達7.8兆元

大盤指數近期挑戰新高，台股ETF整體規模達7.8兆元，已領先大盤創新高。其中，包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息、國泰永續高股息等16檔規模同步創高；群益台灣精選高息晉升第四檔規模逾6,000億元的台股ETF。

16檔今年規模創新高的台股ETF包括元大台灣50、元大高股息、凱基台灣TOP50、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、大華優利高填息30、野村臺灣新科技50、主動中信台灣收益、永豐台灣ESG、FT臺灣永續高息、中信綠能及電動車、兆豐藍籌30、玉山市值動能50、兆豐台灣晶圓製造、元大電子及富邦摩台。

展望台股後市，台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，雖然台股接下來行情機會可望大於風險，但投資仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率。台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利。

謝明志指出，隨大盤指數來到高檔，部分投資人選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股以平衡投資組合風險。其中，金融股便是最為受寵標的，投資人也可續抱金融持股比重高的台股高息ETF。

FT台灣永續高息ETF經理人江明鴻表示，財政部統計，台灣7月出口達753億美元、年增32.9%，已連續33個月正成長，電子零組件出口更是創歷史新高，且動能正由電子向非電子產品擴散。

江明鴻也提醒，今年市場是由AI資本支出撐住成長、能源價格撐住通膨、主要央行因此轉向緊縮的組合；長天期與高評價的資產已經沒有利率順風，因此行情的主導權回到獲利本身，個股與族群的分化會比去年明顯。

此外，台股今年屬於高基期，明年的成長率將明顯回落，投資重點應放在獲利能不能落地，而不只有題材性的標的。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。