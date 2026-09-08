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「雙聯概念」ETF資金青睞 三檔今年績效逾100%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
聯發科、聯電近期成為盤面焦點，股價接連亮燈漲停，帶動同時布局兩大強勢股的ETF受到市場關注，促使同時持有聯發科與聯電的「雙聯概念ETF」成為資金追蹤焦點。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
聯發科、聯電近期成為盤面焦點，股價接連亮燈漲停，帶動同時布局兩大強勢股的ETF受到市場關注，促使同時持有聯發科與聯電的「雙聯概念ETF」成為資金追蹤焦點。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

聯發科（2454）、聯電（2303）近期成為盤面焦點，股價接連亮燈漲停，帶動同時布局兩大強勢股的ETF受到市場關注，促使同時持有聯發科與聯電的「雙聯概念ETF」成為資金追蹤焦點。

聯發科持續擴大AI布局，近期更獲輝達（NVIDIA）投資，雙方合作進一步深化；聯電則受惠成熟製程產能利用率維持高檔，加上晶圓代工價格調整，營運展望持續受到市場期待。

攤開聯發科與聯電權重較高的ETF，今年以來已有三檔績效突破100%，其中，兆豐台灣晶圓製造合計權重達28.3%，今年來報酬率117.4%；野村臺灣新科技50合計權重21.5%，報酬率達106.8%；中信關鍵半導體合計權重16.08%，今年以來報酬率也達101.1%。

此外，群益半導體收益、兆豐藍籌30、第一金工業30及永豐台灣ESG今年以來報酬率也均突破九成。

野村臺灣新科技50經理人林怡君表示，台灣科技產業的核心競爭力，在於具備完整且具規模的AI供應鏈，從AI晶片、伺服器到相關零組件，建立完整的上下游產業鏈，並具備快速量產及交付能力。隨AI應用持續擴大，全球科技巨頭加碼AI基礎建設投資，台灣科技供應鏈可望延續受惠，從晶片設計、製造，到伺服器及零組件等各環節，均有機會掌握新一波產業升級所帶動的需求。

富邦科技經理人洪珮甄表示，聯發科近期完成39億美元海外可轉債（ECB）訂價，並獲輝達及Google母公司Alphabet參與，市場關注焦點已不僅在籌資規模，更在於全球AI大廠與台灣IC設計業者的資本與技術連結持續加深。

隨AI運算需求朝多元化與客製化發展，從晶片設計、先進製程到先進封裝的協作重要性同步提升，台灣科技產業憑藉完整供應鏈與技術優勢，在全球AI基礎建設擴張趨勢下，戰略地位可望進一步提升。

隨著AI行情由晶片代工擴散至供應鏈全面受惠，除了台積電外，各產業代表公司股價成長也有所表現。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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