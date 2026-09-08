三類主動式ETF商品 扮領頭羊

近一季金融、息收、債券等三主題異軍突起，成為主動式ETF績效領頭羊，投信法人表示，全球股市因AI類股面臨高基期檢視、油價攀升通膨復燃，加以地緣政治變動再起及重要選舉將至，將加大行情波動可能性，建議可透過不同產業及利基題材布局，兼顧收益及風險報酬機會。

根據統計，近一季主動式ETF維持正報酬檔數共12檔，主動復華金融股息（00998A）上漲逾14%最為突出，其次是主動國泰動能高息約7.2%，此外，主動摩根台灣鑫收、主動野村臺灣高息、主動中信非投等債、主動聯博全球非投等台股息收及以債券為布局主軸的主動式ETF，表現也相對亮眼。

觀察全球各產業指數近一季表現，以MSCI世界金融指數上漲近13%最為突出，其次是健康護理、能源及原物料指數，漲幅介於6-10%，過去引領風騷的資訊科技指數僅約5%，與AI類股連動度高的費城半導體指數則不漲反跌。

主動復華金融股息ETF經理人張正宇表示，近一季市場資金輪動，帶動金融等各次產業及區域表現比科技股還要突出，從基本面觀察，歐洲總體經濟數據回溫，美歐銀行第2季業績超出市場預期、獲利持續上修，看好股息率較高的全球金融股將隨全球財富增長趨勢上升，使後市仍有表現空間，成為AI科技以外不可或缺的投資配置。

過去經驗顯示，當市場行情波動加大，具息收題材標的常被投資人做為兼顧防守與現金流的部位配置。主動復華金融股息、主動摩根台灣鑫收、主動野村臺灣高息將於下周陸續除息，擬配發0.424、0.125、0.29元，三檔預估年化殖利率介於9-10%，成為主動式ETF進可攻、退可守的投資選擇。

主動野村台灣50ETF經理人林浩詳指出，隨AI相關類股累積一定漲幅，市場開始進入高基期檢視階段，企業獲利能否持續成長將成為後續行情關鍵。

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