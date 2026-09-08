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ETF折溢價資訊 強化揭露

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所為協助投資人充分掌握ETF折溢價資訊，建立正確投資觀念，於「基本市況報導網站」強化揭示相關資訊，亦持續推動證券商強化ETF折溢價資訊揭露，提供投資人交易ETF時的重要參考，並增加警語提醒投資人審慎評估交易價格與相關風險。

近年我國ETF規模成長快速，隨著主動式ETF、平衡型ETF等多元商品陸續開放，市場交易熱絡，吸引投資人踴躍參與，ETF折溢價風險亦受市場高度關注。

現行在基本市況報導網站的ETF行情，於ETF發行單位變動及淨值揭露專區，已揭露ETF前一營業日結算單位淨值、盤中即時預估淨值及預估折溢價幅度等資訊，為提高投資人對折溢價資訊的重視程度，證交所已自今年本月起於該專區畫面進一步新增預估折溢價的警示，對於預估折溢價幅度高於3%的ETF，將以紅色底色標示該數值，提醒投資人注意折溢價情形。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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