ETF折溢價資訊 強化揭露

全球地緣政治風險與去美元化浪潮方興未艾，黃金作為避險與應對通膨核心資產的角色愈發重要。看準全球央行及機構法人對貴金屬資產配置的需求日益增加，兆豐投信於10月6日起正式募集台灣首檔聚焦於美國黃金礦業的兆豐美國黃金礦業ETF。此檔ETF的推出，不僅填補了美股在科技產業之外的戰略資產選項，更為投資人提供了能擴大追求價格彈性與併購題材的黃金資產投資新管道。

2026-09-08 15:57