聯博00404A擬配息0.36元

台股近期維持高檔震盪格局，盤面資金明顯轉向金融、高股息及具穩定獲利能力的大型企業。

聯博投信副總經理林炳魁表示，面對第3季震盪環境，投資人應適度提高大型權值股與具收益特色資產的配置比例，提升投資組合韌性與續航力。

在此背景下，以主動選股掌握台股成長契機與收益機會的聯博台灣動能收益50主動式ETF（00404A），也即將迎來成立以來首次收益分配，預計9月16日除息、10月13日發放收益，每受益權單位預估配發0.36元。

林炳魁指出，從歷史經驗來看，第3季通常是台股波動相對較大的期間。

根據統計，過去五年台股第3季平均報酬率為負1.0%，勝率僅20%，明顯低於第4季平均上漲7.7%的表現。

此外，2026年以來VIX恐慌指數波動區間介於14至31，也高於歷史平均水準，顯示市場波動程度明顯提升。在市場震盪升溫的環境下，金融保險類股及部分非電子產業往往展現較佳防禦特性，而大型上市公司普遍具備穩定的獲利基礎與現金流優勢。

面對台股高檔震盪期，林炳魁認為，提高大型權值股配置比例並搭配具收益機制的投資策略，有助於提升投資組合韌性。

00404A透過主動選股聚焦大型權值股與台灣產業龍頭企業，目前投資組合以科技產業為核心，同時酌量配置金融及非電子產業，涵蓋半導體、AI伺服器、電子零組件、金融與通訊等多元產業，在掌握產業長期成長契機時，兼顧投資組合穩定性與風險控管。

林炳魁表示，00404A最大特色在於兼顧成長與收益來源。除投資組合股息收入外，亦可透過淨已實現資本利得，及掩護性買權策略所產生的已實現選擇權權利金收入作為收益來源，形成「股息、資本利得、權利金收入」三路收益機制。

當市場處於震盪格局時，多元收益來源有機會提升投資組合韌性，同時參與台灣產業長期成長機會。

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