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主動式ETF卡位台股反彈行情 這檔基金漲幅居冠

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
主動式ETF靈活卡位行情，7月台股波段低點以來，18檔主動式ETF贏大盤，00992A漲37%奪冠。聯合報系資料照
主動式ETF靈活卡位行情，7月台股波段低點以來，18檔主動式ETF贏大盤，00992A漲37%奪冠。聯合報系資料照

隨著先前國際股市去槓桿調整告段落、科技新品即將發布，以及AI需求保持暢旺，台股展現反彈行情，統計自近期台股波段低點，即7月30日指數收在3萬9933點以來，至9月7日收在4萬7326.27點為止，期間指數累計上漲775點，重返4萬7000點大關，距離收盤價歷史高點4萬7741點，僅不到1%的距離，有望挑戰前高。

在這段期間內，訴求靈活布局的主動式台股ETF表現亦相當亮眼，整體平均績效達26.51%，全部22檔產品中有18檔績效跑贏大盤，當中又以00992A主動群益科技創新漲36.57%拔得頭籌。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，整體來看，AI供應鏈長短料問題將在下半年更為顯著，AI算力建置與規格升級的趨勢並未改變，台灣在晶圓代工、先進封裝、AI伺服器、PCB／CCL、散熱等全球AI基礎建設供應鏈中仍具關鍵地位，整體AI供應鏈仍處於上升周期，後市表現仍值關注。在投資布局方面，可聚焦基本面穩健、具護城河優勢的產業龍頭，掌握AI長期成長動能，並持續關注AI技術迭代週期，提前卡位題材短線爆發契機。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌指出，台股歷經先前這波整理，籌碼的壓力已有明顯緩解，鑒於經濟保持穩健，加上AI需求強勁，尤其在企業資本支出持續投資，以及相關應用持續落地下，長期發展明確，台系供應鏈因在當中扮演關鍵技術與零組件生產要角，仍有望持續受惠，故對於台股後市仍正向看待，在投資方面，主動式台股ETF更是投資人可善用的標的，尤其是在AI浪潮重塑台股結構下，大型科技龍頭為市場成長核心，因此投資組合由優質市值龍頭股、趨勢千金股以及未來潛力龍頭股所組成的主動式台股ETF有助投資人一舉掌握台股核心成長動能與未來成長先機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 主動式 ETF

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