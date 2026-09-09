300萬資金要從VT換0050正二？他只看3至5年猶豫 網勸：槓桿別當核心部位

投資人配置美股與台股ETF時，除了報酬潛力，也常面臨「要不要加槓桿」的選擇。近日一名網友在Dcard發文請益，目前手上持有約200萬元的VT、70萬元QQQ，另有約30萬元現金，總資金約300萬元。由於投資時間設定在3至5年，他開始考慮是否將VT部位，甚至乾脆把整體資金轉進0050正二，希望拉高報酬，引發網友熱烈討論。

原PO表示，目前股票庫存以VT為主，金額約台幣200萬元，QQQ約70萬元，手邊另留30萬元現金。若只看未來3至5年，他想知道把VT改成0050正二，甚至將整體約300萬元資金都投入0050正二，是否會比現在「全球型ETF＋美國科技股ETF」的配置更好。

貼文曝光後，不少網友認為，0050正二雖然在台股多頭環境下具有更大的上漲彈性，但同時也必須承受明顯放大的波動，因此未必適合直接取代VT、QQQ成為主要核心資產。有人直言，「會怕跌了睡不著就買正股就好，別買加槓桿的」，也有人認為正二會跟隨大盤放大漲跌幅，「不建議」一次把大部分資產都壓上去。

其中一名網友分析，VT與QQQ較適合作為長期核心部位，而0050正二則比較適合搭配使用。他指出，若看好台股，直接增加0050現股配置即可，沒必要為了追求報酬，把原本具有全球分散效果的VT整筆換掉，並強調「正二在長線投資不可能當核心部位」，認為QQQ、VT仍較適合扮演資產配置中的主要角色。

也有網友認為原PO目前的配置其實已經不差，與其全面換倉，不如未來利用薪資或新增資金定期投入0050正二，逐步增加台股曝險，「目前配置很不錯了，不需要換，要正二之後薪水定期定額就好」。另有網友提出「先換0050」、或採取00935搭配QQQ等不同方案，顯示市場對於未來3至5年的最佳配置看法仍相當分歧。

不過，也有部分投資人較看好台股或槓桿ETF的成長潛力，認為若投資期限明確設定在3至5年，0050正二的爆發力確實可能高於VT；甚至有人直言，「看三年、五年、十年，VT基本上都會輸」。整體而言，留言區較多聲音並非否定0050正二，而是提醒原PO，VT、QQQ與正二本質上的風險屬性不同，若單純為追求更高報酬就把全球分散部位全部換成槓桿ETF，也等於同時提高台股集中度與資產波動，是否適合仍取決於自身能否承受大幅回檔。

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