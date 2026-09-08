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台股AGI題材火紅 半導體ETF績效開跑

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
六檔台股半導體ETF績效表現。資料來源：CMoney，統計至9/8，單位：%
六檔台股半導體ETF績效表現。資料來源：CMoney，統計至9/8，單位：%

OpenAI最新GPT-6 Astra模型自9月3日上市以來，市場反應驚喜不斷，這組動用輝達（NVIDIA）逾10萬顆GPU訓練，號稱「史上最聰明」的AI大語言模型，距ChatGPT-4於2023年3月14日上市迄今僅約四年，卻帶動全球前沿模型訓練與推理所需的AI基礎設施需求持續擴張，也讓全球AI算力軍備競賽持續升溫，投信法人表示，繼GPT-6引爆AI模型史詩級迭代創新後，預估2026下半年，其他AI新創公司及科技巨頭們也將有多款新一代AI模型陸續登場，催生台廠半導體鏈AI商機持續噴發，半導體ETF股價點火開跑。

根據CMoney統計，台股半導體ETF隨OpenAI推出GPT-4上市迄今，累積報酬表現驚人，帶動半導體ETF同期間累積漲幅全數翻二~三倍，表現最好的是台新台灣半導體30 ETF（00904），自GPT-4上市以來的漲幅衝上324.2%、富邦台灣半導體（00892）ETF同期報酬表現居次，漲幅也有317.2%，至於兆豐台灣晶圓製造（00913）、中信關鍵半導體（00891）兩檔，同期股價含息報酬也接近300%，績效均領先加權股價指數。

理財達人表示，如果觀察近一年、近二年績效表現，台股六檔半導體ETF績效表現相當搶眼，全數都有翻倍以上的漲幅，同樣優於大盤，顯示AI大語言模型推出後，全球半導體產業包括台灣半導體供應鏈，直接受惠於AI基建擴張潮帶動半導體需求持續爆發，台股在半導體重量級指標股價一波波強攻下，股價表現是越抱越香，成為大賺AI財的最佳投資工具。

台新台灣半導體30ETF經理人黃鈺民認為，GPT一有新版本推出，背後代表AI模型能力更先進，同時，更強的模型能力，將帶來更多AI應用場景，所需要的半導體先進製程、高頻寬記憶體（HBM）及先進封裝投資就越多，有助於全球半導體設備市場延續高成長，半導體股的「超級周期」紅利延續，並進一步激勵企業提高AI資本支出與預期，AI算力軍備競賽仍如火如荼上演，投資熱潮仍未退燒。

台新投信表示，隨OpenAI最新推出史上最聰明的AI模型後，全球AI基建興起浪潮，也正積極從「生成式AI」發展下的「硬體建置」初始期，快速推進到「代理式AI」引爆的「終端應用」與「邊緣運算」（edge AI）的爆發期，所衍生的半導體需求，將為身為半導體與伺服器製造心臟的台灣供應鏈，提供獲利持續上修的成長周期，建議投資人宜中長期持有半導體ETF，趁美國11月期中選舉前，市場表現震盪之際，分批逢低布局，持續掌握全球「代理AI、邊緣AI、實體AI」三波帶旺的半導體股價爆發潛力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 半導體 ETF

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