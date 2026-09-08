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GOLD意思！ 兆豐投信全台首發美國黃金礦業ETF10月6日起搶先募集

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：黃金資產與各股票資產相關性比較。資料來源：彭博指數公司、兆豐投信整理 資料期間：2015/3/20 ~2026/7/31
表：黃金資產與各股票資產相關性比較。資料來源：彭博指數公司、兆豐投信整理 資料期間：2015/3/20 ~2026/7/31

全球地緣政治風險與去美元化浪潮方興未艾，黃金作為避險與應對通膨核心資產的角色愈發重要。看準全球央行及機構法人對貴金屬資產配置的需求日益增加，兆豐投信於10月6日起正式募集台灣首檔聚焦於美國黃金礦業的兆豐美國黃金礦業ETF。此檔ETF的推出，不僅填補了美股在科技產業之外的戰略資產選項，更為投資人提供了能擴大追求價格彈性與併購題材的黃金資產投資新管道。

根據世界黃金協會統計，全球央行於2026年第2季淨買入黃金量達288.9噸（年增率達62%），上半年累計買超345.4噸。近期國際金價在全球央行持續大舉增持、全球黃金ETF資金轉為淨流入等多重結構性因素支撐下，盤堅格局相對穩健，也讓市場對黃金資產關注度大幅提高。然而，傳統投資人多習慣以實體黃金或黃金存摺進行配置，而兆豐投信即將募集的「兆豐美國黃金礦業ETF」直接鎖定美國及全球頂尖的黃金開採龍頭企業。兆豐投信分析，黃金礦業公司具有獨特的「經營槓桿效益」，其開採成本（如人力、機具、土地等）相對固定，當國際金價維持高檔、甚至進一步推升時，黃金礦業股有機會隨著營運利潤空間擴大，展現出優於金價本身的價格彈性與成長潛力。

面對近年股市受新興科技與AI題材帶動而維持高檔震盪，美股整體評價已明顯墊高，此時資產配置顯得尤為重要。根據歷史數據統計，自2015年3月20日起至2026年7月底，兆豐美國黃金礦業ETF所追蹤之「NYSE TIP美國黃金礦業指數」與那斯達克、標普500指數之相關係數皆僅為0.15，顯示黃金礦業股與主流科技、大型權值股具有互補性優勢。在全球金融市場波動加劇的背景下，兆豐投信建議投資人適度評估在資產組合中加入黃金礦業資產，透過低相關特性有效分散風險，打造較具韌性的配置組合。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

兆豐 投信 黃金 ETF

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