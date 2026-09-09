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00403A績效掀論戰！他想定期定額 持有人直言：還在觀察

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想定期定額00403A，上網詢問持有心得，卻引來多名持有人勸退，也掀起主動ETF能否長期打敗大盤的討論。圖／聯合報系資料照片
網友想定期定額00403A，上網詢問持有心得，卻引來多名持有人勸退，也掀起主動ETF能否長期打敗大盤的討論。圖／聯合報系資料照片

主動式ETF陸續掛牌後，績效差異也成為投資人關注焦點。一名網友近日在Dcard發文，點名主動統一升級50（00403A）詢問持有心得，並透露正在考慮以定期定額方式長期投入。

沒想到留言區風向相當保守。有持有300張的網友直言，目前投資成果不如預期，已考慮轉向主動野村臺灣高息（00999A）或主動國泰動能高息（00400A）；也有人表示自己已經換標，甚至直接以「超爛」形容持有感受。

另有網友認為，主動式ETF績效高度仰賴經理人操作，加上管理費、保管費等內扣成本通常高於傳統被動式ETF，因此若要作為長期核心資產，仍得觀察能否持續創造超額報酬，而非只看短期表現。

不過，也有持有人選擇繼續觀察，認為00403A成立時間仍短，現在判定長期成敗可能太早；另有人認為不一定需要定期定額，可以等待拉回時再分批布局。

留言中也出現轉向國泰台灣科技龍頭（00881）、個股或其他主動ETF的聲音。整體討論焦點並非「主動ETF一定不好」，而是00403A能否在更長時間內證明績效，才是投資人願不願意長期投入的關鍵。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00403A主動統一升級50 00999A主動野村臺灣高息 00400A國泰台股動能高息 00881國泰台灣科技龍頭 ETF

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