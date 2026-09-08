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31歲年薪70萬存款110萬「不敢進場」！手握006208、科技基金 網：現金留太多

聯合新聞網／ 綜合報導
31歲網友年薪約70萬元，擁有110萬元存款及約85萬元股票、基金部位，卻因市場位階偏高不敢一次投入。記者余承翰／攝影
31歲網友年薪約70萬元，擁有110萬元存款及約85萬元股票、基金部位，卻因市場位階偏高不敢一次投入。記者余承翰／攝影

一名31歲網友分享，目前手上約有110萬元存款，另外持有富邦台50（006208）約52萬元、安聯科技基金約33萬元，年薪約70萬元，名下還有一輛油電車正在繳車貸。過去不懂理財，大部分資金都放在活存，如今開始覺得「放著真的有夠虧」。

雖然已經開始投資ETF與基金，但真正讓原PO猶豫的是手上的110萬元現金。他坦言現在市場「隨時都感覺好高」，因此不敢一次投入，只敢透過定期定額慢慢買進。

不少Dcard網友認為，他目前現金占比確實不低，可以先留下約數個月生活費作為緊急預備金，再決定剩餘資金用途；不想承受太大波動的部分，也可考慮高利活存或分批定存，不必因為怕「現金沒效率」就全部投入股市。

至於剩餘資金，有人建議提高006208定期定額金額，也有人主張不要一直拿過去的低點衡量現在行情，否則可能因為持續等待而長期沒有進場。另有網友提醒，原PO目前股票與科技基金都有一定科技股曝險，增加投資前也應留意整體配置是否過度集中。

留言中最多人點出的關鍵，仍是先把「緊急預備金」與「長期投資資金」分開。對原PO而言，110萬元並不是只有「全部活存」或「一次All in」兩個選項，先確定短期會用到多少錢，再決定其餘資金要分批投入或定期定額，反而更容易長期執行。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

006208富邦台50 ETF

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