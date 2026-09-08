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出清00878換買00406A！交大工程師年薪300萬…月領近7萬嗨翻

聯合新聞網／ 綜合報導
年薪突破300萬元的網友自曝重壓00406A，近兩個月每月配息逾6萬元，引發Dcard主動、被動ETF配置論戰。記者余承翰／攝影
年薪突破300萬元的網友自曝重壓00406A，近兩個月每月配息逾6萬元，引發Dcard主動、被動ETF配置論戰。記者余承翰／攝影

一名交大網友分享，今年年薪預計突破300萬元，由於過去有房貸壓力，因此將原本持有的國泰永續高股息（00878）出清、拿回300多萬元，其中不少資金轉進主動式ETF主動中信台灣收益（00406A），希望建立每月現金流。

原PO表示，00406A最近兩個月每月配息都領到6萬多、接近7萬元，加上看到年化配息率超過15%，讓他考慮把剩餘資金繼續投入。他也好奇，若台股多頭延續，主動式ETF是否更有機會創造超額報酬。

文章曝光後，有網友支持主動、被動ETF一起配置，有人分享自己同時持有00406A與0050；也有人認為，既然本業收入已能負擔房貸，可以將配息重新投入，不一定需要完全追求現金流。

另一派則偏好元大台灣50（0050）等被動式ETF，認為主動ETF長期還要面對經理費、操作績效能否持續等問題。有網友直言，收入已經夠高，更應該關注「總報酬」，而不是只看每個月能領多少配息。

值得注意的是，原PO與部分留言提到00406A配息「免稅、免二代健保」，仍要看實際配息來源與當年度稅務規定，不能直接把ETF所有配息都視為免稅。至於年化配息率超過15%，也是依近期配息推算，並不代表未來每月都能維持相同水準。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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