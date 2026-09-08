006208、00692存了快7年！429萬變1338萬 懶錢包：將停扣轉投0050
理財影音頻道「懶錢包」主持人摳摳在最新影片中公布其定期定額存股實驗成果。
從2019年9月開台起，她展開為期將近7年的定期定額實測，截至2026年8月31日止，累計投入429萬3599元，整體帳面市值達1338萬5499元，首度突破千萬元門檻，未實現損益為909萬1900元，整體報酬率達211.75%。
回顧各檔標的表現，摳摳指出：
投入成本
目前市值
報酬率
006208
216.3萬
700.5萬
+223.79%
00692
213萬
638.1萬
+199.53%
合計
429.4萬
1338.5萬
+211.75%
富邦台50（006208）
投入總成本為216萬3454元，累積近29張，成交均價74.84元，市值達700萬4970元，未實現損益為484萬1516元，報酬率達223.79%
富邦公司治理（00692）
累積投入成本213萬145元，買進70多張，成交均價30.34元，市值為638萬529元，未實現損益425萬384元，報酬率為199.53%
在現金股利方面，兩檔標的於近一年均維持正常配息水準。
|ETF
|除息日
|股利
|已領股利
|殖利率
|006208
|2026/07/16
|4.75元
|134,425元
|1.93%
|006208
|2025/11/18
|3.448元
|91,424元
|2.38%
|00692
|2026/07/16
|1.92元
|131,743元
|2.09%
|00692
|2025/11/18
|1.252元
|80,237元
|2.24%
其中006208在去年11月每股配發3.448元、今年7月每股配發4.75元，兩次合計領取22萬5849元
00692去年11月每股配發1.252元、今年7月每股配發1.92元，合計領取21萬1980元
扣除這兩次領到的股息後，兩檔ETF殖利率約在2%左右，且今年7月配息全數來自已實現資本利得。
摳摳表示，定期定額開始時台股大盤指數約在10780點，7年間歷經疫情震盪、升息熊市與關稅恐慌等波動，大盤一路走高至46000點上方，含息報酬指數更突破10萬點大關。
她強調，這項實驗印證了無腦買進、下跌不停扣、股息再投入的指數化投資策略，能讓一般人不用費心盯盤與研究財報，也能取得貼近市場的合理報酬。
此外，摳摳在片尾宣布後續投資調整。她表示，自本月起將暫停定期定額006208與00692的組合，但既有部位會全數保留；未來新增扣款將轉向元大台灣50（0050），並依市值比例搭配元大中型100（0051），以涵蓋大盤約92%的市值。
調整主因在於考量ETF規模擴大後所帶來的費用率變化，期望藉由更低成本貼近全市場表現。
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