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006208、00692存了快7年！429萬變1338萬 懶錢包：將停扣轉投0050

聯合新聞網／ 懶錢包Lazy Wallet
006208和00692實測定期定額近7年，累計投入429萬元，如今市值達1338萬元、帳面獲利逾909萬元，新增資金則將改買0050、0051。圖／聯合報系資料照片
006208和00692實測定期定額近7年，累計投入429萬元，如今市值達1338萬元、帳面獲利逾909萬元，新增資金則將改買0050、0051。圖／聯合報系資料照片

理財影音頻道「懶錢包」主持人摳摳在最新影片中公布其定期定額存股實驗成果。

從2019年9月開台起，她展開為期將近7年的定期定額實測，截至2026年8月31日止，累計投入429萬3599元，整體帳面市值達1338萬5499元，首度突破千萬元門檻，未實現損益為909萬1900元，整體報酬率達211.75%。

回顧各檔標的表現，摳摳指出：

ETF

投入成本

目前市值

報酬率

006208

216.3萬

700.5萬

+223.79%

00692

213萬

638.1萬

+199.53%

合計

429.4萬

1338.5萬

+211.75%

富邦台50（006208）

投入總成本為216萬3454元，累積近29張，成交均價74.84元，市值達700萬4970元，未實現損益為484萬1516元，報酬率達223.79%

富邦公司治理（00692）

累積投入成本213萬145元，買進70多張，成交均價30.34元，市值為638萬529元，未實現損益425萬384元，報酬率為199.53%

在現金股利方面，兩檔標的於近一年均維持正常配息水準。

ETF除息日股利已領股利殖利率
0062082026/07/164.75元134,425元1.93%
0062082025/11/183.448元91,424元2.38%
006922026/07/161.92元131,743元2.09%
006922025/11/181.252元80,237元2.24%

其中006208在去年11月每股配發3.448元、今年7月每股配發4.75元，兩次合計領取22萬5849元

00692去年11月每股配發1.252元、今年7月每股配發1.92元，合計領取21萬1980元

扣除這兩次領到的股息後，兩檔ETF殖利率約在2%左右，且今年7月配息全數來自已實現資本利得。

摳摳表示，定期定額開始時台股大盤指數約在10780點，7年間歷經疫情震盪、升息熊市與關稅恐慌等波動，大盤一路走高至46000點上方，含息報酬指數更突破10萬點大關。

她強調，這項實驗印證了無腦買進、下跌不停扣、股息再投入的指數化投資策略，能讓一般人不用費心盯盤與研究財報，也能取得貼近市場的合理報酬。

此外，摳摳在片尾宣布後續投資調整。她表示，自本月起將暫停定期定額006208與00692的組合，但既有部位會全數保留；未來新增扣款將轉向元大台灣50（0050），並依市值比例搭配元大中型100（0051），以涵蓋大盤約92%的市值

調整主因在於考量ETF規模擴大後所帶來的費用率變化，期望藉由更低成本貼近全市場表現。

◎本文獲 懶錢包Lazy Wallet 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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