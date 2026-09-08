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台股 ETF 受益人上周減4.37萬人 投資人偏向穩健高息與短線反向避險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
11檔受益人數領先創高的台股ETF。資料來源：CMoney
11檔受益人數領先創高的台股ETF。資料來源：CMoney

根據集保戶股權分散9月4日最新統計資料顯示，94檔台股ETF受益人數上周減少4.73萬人，總人數來到18,426,407人，統計2026年還是增加6,252,917人。雖然總人數未創新高，不過，包括群益台灣精選高息（00919）、00927、00686R、00664R在內的11檔台股ETF受益人數領先逆勢創高，顯示投資人情緒偏向穩健高息與短線反向避險

法人表示，台股，受美國升息預期降溫、美債殖利率回落帶動下，大盤朝挑戰歷史高點邁進，不過在攻高之際，投資人難免信心搖擺不定，這時候也可以利用台股反向型ETF進行短線避險，或是選擇有息收保護以及金融護體的台股高息ETF，充分掌握台股多空投資契機。

00919經理人謝明志表示，長期而言，台股都還具資金吸引力，營收表現佳、具題材性及成長性的個股仍有機會引領盤勢上攻，而相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股高息ETF，適合穩健型、長期投資的投資人面對類股輪動加劇的市況，投資人可以善用結合金融、科技、半導體題材，且有亮眼息收水準的台股ETF，為投資組合增加防禦力。

群益臺灣加權反1ETF（00686R）經理人洪祥益表示，AI題材與供應鏈需求具利多效益，台股成長有撐。不過短線上大盤已來到相對高點，高檔震盪格局機率大，切忌追高，應採分批布局策略。短線震盪期看法保守的投資人可搭配反向ETF彈性操作，進行短線避險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 避險

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