0050帳上賺43％卻想換00919！只因配息1.1元？並非額外多出來的報酬

一名網友過去持有14張群益台灣精選高息（00919），平均成本22.92元，但因一度跌破成本、配息也不如預期，後來等股價回到成本附近便全部出清，轉進元大台灣50（0050），如今帳面損益率已來到+42.99%。

沒想到近期00919股價走強，最新又公告配息1.1元，讓原PO開始心癢，考慮是否從0050重新換回00919。他坦言，雖然偏好市值型ETF的長期成長，但高股息每季有現金入帳，「心情上就是爽爽的」，加上近期有資金需求，更想要穩定現金流。

不少Dcard網友卻勸他別再換來換去，直言「看哪一檔漲就想換哪一檔，永遠換不完」，也有人認為0050本身同樣會配息，真的需要現金時，也可以透過賣出部分持股自行創造現金流。

另一派則認為，與其把已經獲利的0050全部賣掉，不如直接用之後新增的資金買00919，讓市值型與高股息同時持有。有人建議「0050不要動，另外再加碼00919」、「想清楚你要的是現金流，還是資本利得？」

事實上，配息並非額外多出來的報酬，ETF除息後淨值也會相應調整；市值型與高股息的差異，更多在於投資策略與現金流方式。原PO真正需要決定的，或許不是「0050、00919誰最近漲得比較好」，而是自己現在究竟更需要資產累積，還是定期現金流。

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