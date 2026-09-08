00918今年報酬追上0050！含息報酬67％ 稀飯：高股息ETF也能拚資本利得

大華優利高填息30（00918）今年報酬（截至9/4）追上元大台灣50（0050）啦！

它近期的表現，真的會讓不少股民懷疑：「它有沒有意識到自己是一檔高股息ETF？」

從8/31公告本期預估配息1.75元後，當天收盤價為34.61元，截至9/4收盤已經來到35.88元，短短4個交易日上漲約3.67%。

同期大盤上漲約0.93%，00918足足領先大盤2.74個百分點。

如果把時間拉長到今年，表現更有意思。

截至9/4，00918今年含息報酬率約67.01%，同期大盤（加權報酬指數）報酬率約63.09%，00918領先將近4個百分點。

就連0050同期含息報酬率約66.92%，00918也略勝一點。

而且00918是在9/2正式追上0050，今年以來兩檔的報酬差距一路縮小，現在甚至已經小幅超車。

一檔高股息ETF，今年含息報酬不只贏過大盤，甚至還追上0050，也難怪不少股民會驚訝。

如果再把時間拉回00918成立時來看。

00918發行價為15元，成立至今累積配發9.105元股利，截至9/4股價35.88元，從發行價持有至今的含息報酬率約199.9%。

等於當初投入15元，截至目前股價＋累積股利已經來到44.985元，接近當初投入金額的3倍！

當然，過去績效不代表未來，但今年00918確實不只是在「領高股息」，就連資本利得的表現也相當突出。

近期股價持續走高，加上本期又預估配息1.75元，也讓近期00918的討論度更高

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