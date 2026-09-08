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009826布局全球股市！美股、日股還能追？一次分散「選市焦慮」

聯合新聞網／ 綜合報導
009826布局全球成熟與新興市場，透過分散配置降低押注單一國家與追逐強勢市場的風險。圖／聯合報資料照片
009826布局全球成熟與新興市場，透過分散配置降低押注單一國家與追逐強勢市場的風險。圖／聯合報資料照片

明年美股還能領跑嗎？日股大漲後還能追嗎？新興市場何時輪到它噴出？面對瞬息萬變的全球金融市場，許多投資人容易陷入「選市焦慮」，頻繁在各國股市換車，反而落入追高殺低的循環。

回顧全球經濟史，沒有任何單一市場能年年穩坐冠軍，與其預測下一個十年的贏家，不如透過全球化布局，分散單一市場風險

過去幾十年的景氣循環，市場領導者不斷洗牌：

2000年代由金磚四國與原物料熱潮主導，新興市場繳出亮眼漲幅

2010年代美國大型科技巨頭崛起，美股成為全球資金核心

近年隨著企業治理改革與供應鏈重組，日本股市與部分歐洲價值型板塊也迎來價值重估

資金在不同國家、產業與經濟體間輪動難以精準預測，過往績效也無法保證未來表現。

面對這種週期變化，以貝萊德世界股票（009826）等涵蓋全球成熟與新興市場的投資工具為例，核心邏輯就是打破單一區域限制。

這類全市場型標的布局世界各地龍頭企業，美股強勢時能參與科技成長，非美或新興市場轉強時，也能參與不同市場的漲幅。

透過全球分散配置，投資人不必頻繁猜測下一個強勢市場，也能減少進出不同國家標的產生的交易成本；與其反覆預測市場輪動，不如讓資金跟隨全球經濟長期成長，降低押注單一市場帶來的風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 美股 景氣循環 風險

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