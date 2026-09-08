00999A首次配息0.29元！近半持股竟非高股息股 ？稀飯：台積電持股居首

＊原文發文時間為9月4日

主動野村臺灣高息（00999A）首次配息預估每單位配發0.29元，以公告當日（8/31）收盤價11.42元估算，單季殖利率約2.54%。

這檔跟傳統的高股息ETF不太一樣，它採用的是「3D鎖息策略」，一年會依照台股不同階段，切換選股邏輯。

現在正處於5~9月的「輪轉收割」階段，因為剛好碰上台股除權息旺季，策略會在不同股票之間輪動，盡可能讓同一筆資金連續參與多檔股票除息，降低領完一檔股息後，資金閒置等待下一次除息的空窗。

但00999A並沒有為了「高息」兩個字，就把全部資金都押在高殖利率股票上。

從目前的股票資產來看，年化殖利率4%以上的部位僅占24.14%，年化殖利率2~4%占32.76%，反而有高達43.10%的持股，年化殖利率不到2%。等於將近一半的股票資產，其實都不是我們傳統印象中的「高股息股」。

這點從前十大持股就能看得更明顯。目前依序為（2330）台積電、（3702）大聯大、（2383）台光電、（2059）川湖、（3653）健策、（3706）神達、（2454）聯發科、（2441）超豐、（6669）緯穎、（7769）鴻勁，合計占股票資產約37.48%。

其中像台光電、川湖、健策、聯發科、緯穎、鴻勁等，今年股價都有不小的漲幅，不少甚至是殖利率不到1%的成長型股票。

而這樣的持股差異，在今年7月那一波修正就滿明顯的。如果拿同樣是主動式ETF、而且市場關注度很高的（00981A）主動統一台股增長來比較，兩檔從00999A成立後的走勢原本互有領先，但到了7月中下旬市場大幅修正時，差距開始被拉開。

截至7/30，00999A成立以來報酬率最低來到-7.66%，但同期00981A已經跌到約-16.90%，同樣碰上市場修正，00999A當時的跌幅只有00981A的一半左右。

而當市場進入8月反彈後，差距又進一步擴大。截至8/28，00999A成立以來報酬率已回升至12.38%，00981A則約為4.28%，兩者相差約8.1個百分點。

所以觀察主動式ETF，不只要看上漲時誰衝得最快，市場修正時「誰跌得比較少」，以及行情回來後「誰又能跟得上反彈」，其實也很重要。

而前陣子這一跌一彈，剛好也是00999A成立後第一次比較完整的壓力測試，目前來看，整體表現算是相對抗震。

隨著5至9月的「輪轉收割」逐漸進入尾聲，10月後00999A將慢慢切換到「追成長」策略。除息旺季告一段落後，選股重心也會轉向更具策略投資價值的股票，希望在股息淡季持續爭取資產增值的機會。

進入「追成長」階段後，持股會出現哪些變化、績效能不能延續，也會是下一個值得觀察的重點。

00999A也是近期不少人敲碗配息公告的ETF之一，這次終於迎來首次配息，不知道這樣的配息結果，你滿意嗎？

如果想參與00999A首次除息，最晚要在9/15前買進或持有，預計於9/16除息，並在10/15發放股利。

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