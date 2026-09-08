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只懂0050、台積電！有筆閒錢只能投資1年 Dcard再點名00935

聯合新聞網／ 綜合報導
投資小白手握一筆只能投資1年的閒錢，只熟悉0050、台積電，發文求解後有網友點名00935，也有人建議挑戰正二。圖／聯合報系資料照片
投資小白手握一筆只能投資1年的閒錢，只熟悉0050、台積電，發文求解後有網友點名00935，也有人建議挑戰正二。圖／聯合報系資料照片

一名投資新手在Dcard發文表示，自己目前只熟悉元大台灣50（0050）與台積電（2330），手上剛好有一筆閒錢，不想單純放在銀行，但因為這筆資金只能持有一年，因此好奇有沒有適合的投資方式，更強調自己「不怕虧損」。

沒想到留言區最常被點名的不是0050，而是俗稱「正二」的槓桿ETF。有網友直接表示「既然只有一年，正二衝一波」，也有人推薦00685L，認為若能承受較大波動，可等待大盤拉回後分批進場。

不過，也有網友提醒現在進場的「安全邊際比較小」，並分享自己是在7月大盤跌至約4.1萬點時買進正二，因此不認為現在仍是相同的進場位置。另有留言推薦野村臺灣新科技50（00935），讓投資小白先從一般ETF開始，再考慮正二。

值得注意的是，「只能投資一年」其實不代表更適合高風險商品。槓桿ETF追蹤的是單日倍數報酬，遇到市場大幅震盪或下跌時，虧損也會被同步放大；若一年後有明確用錢需求，屆時即使帳面仍處於虧損，也可能被迫賣出。

因此原PO一句「不怕虧損」，反而成為整串討論的關鍵。能接受帳面虧損，與一年後能不能接受「真的虧錢出場」是兩回事；Dcard雖然不少人狂推正二，但對只有一年投資期限的新手而言，時間風險可能比選哪一檔股票更加重要。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00935野村臺灣新科技50 0050元大台灣50 2330台積電 閒錢 ETF

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