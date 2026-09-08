抱緊台積電、聯發科績效跟著水漲船高 台股四檔ETF寫新高價

台股前兩大權值股台積電（2330）、聯發科（2454）昨（7）日股價攜手走高，推升加權指數昨日上漲775點收47,326點，為史上收盤第二高點位，同時持有台積電與聯發科的相關台股ETF績效跟著水漲船高，國泰台灣領袖50（00922）、富邦摩台（0057）、主動摩根台灣鑫收、中信臺灣智慧50等四檔市價同步創高。

權王台積電昨天突破近期波段高點2,445元，終場大漲50元收2,460元，法人看好後市有望挑戰2,500元；聯發科盤中一度觸及漲停價4,855元，終場上漲345元收4,760元，創收盤新天價。

盤點台股ETF持股概況，共有54檔台股原型ETF同時持有台積電及聯發科，占比約62.7%，又以市值型、科技主題、主動式為多數。其中，合計持有張數前十大依序為元大台灣50的594,961張、富邦台50的114,842張、富邦科技45,247張、凱基台灣TOP 50的34,556張、國泰台灣科技龍頭27,606張、主動統一台股增長16,200張、國泰台灣領袖50的16,010張、富邦公司治理13,293張、中信關鍵半導體13,249張、主動統一升級50的12,310張。

其中，國泰台灣領袖50昨漲0.72元或1.7%，收在42.85元，率先改寫掛牌新高價，主因ETF前兩大持股為台積電、聯發科。

展望後市，經理人蘇鼎宇指出，AI投資效益正逐步從龐大的資本支出，進一步轉化為企業營收、獲利與整體經濟效益，隨AI需求延續，企業獲利成長動能有望從台積電、鴻海等大型權值股，逐步擴散至IC設計、伺服器零組件及中型科技股，為台股多頭行情增添續航力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。