AI＋電力基建 投資熱點

標普道瓊指數公司於美股4日收盤後公布季度調整，固體氧化物燃料電池（SOFC）業者Bloom Energy獲納入標普500指數，成分股調整將於21日開盤前生效。隨AI資料中心快速擴建推升用電需求，市場對發電、輸配電及電力設備關注度升高，「AI＋電力基建」可望持續成為中長期投資主軸。

電力概念相關ETF今年來有明顯表現，根據CMoney統計，富邦ESG綠色電力ETF（00920）今年來上漲36.7%、年漲達64.8%，兩項績效均居相關電力概念ETF之首；台新美國電力基建ETF今年來上漲23.3%居次，FT潔淨能源ETF則是近一年上漲41.0%居次，顯示AI資料中心用電、電網升級及能源轉型等題材持續獲得資金關注。

法人指出，Bloom Energy近期營運表現反映AI電力需求加速轉化為企業實質業績。2026年第2季營收達10.65億美元，首度突破10億美元，年增165.5%；毛利率升至33.4%，營業利益由去年同期虧損350萬美元逆轉為獲利1.82億美元，稀釋EPS亦由負0.18美元轉正至0.62美元。主要成長動能來自AI資料中心快速擴建，帶動燃料電池產品交付量大增。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄表示，AI產業競爭不再是晶片效能與算力規模比拚。隨資料中心快速擴張，能否取得充足且可靠的電力，成為AI算力持續成長的重要環節。

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