九檔台股ETF創高價 00878、0056等單日股價強彈

台股昨（7）日上漲775點或1.6%，收在47,326點，改寫歷史次高紀錄，台股ETF也水漲船高，包含國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）等熱門ETF在內的九檔台股ETF率先創下新高紀錄，合計逾366.6萬投資人受惠。

根據CMoney統計昨日收盤價創新高的台股ETF有國泰永續高股息、元大高股息、國泰台灣領袖、主動野村臺灣高息、國泰股利精選30、主動摩根台灣鑫收、第一金工業、中信臺灣智慧、富邦摩台，又以高股息相關ETF為多數。

從近一個月市價漲跌觀察，第一金工業30漲11.2%最多，其次為國泰股利精選30的10.00%、元大高股息9.4%，其餘如主動摩根台灣鑫收9.2%、中信臺灣智慧50漲8.4%、國泰台灣領袖50漲8.3%、國泰永續高股息8.04%、主動野村臺灣高息7.3%、富邦摩台6.7%。

在收盤價創新高的台股ETF中，受益人數最多的是國泰永續高股息，昨日收在34.39元，單日上漲0.8%。在8月18日除息1.01元，於9月1日完成填息，隨後股價持續走揚並創新高。今年前三次配息金額分別為0.42元、0.66元及1.01元，呈現「季季增」走勢，今年前三次合計已配出2.09元。

國泰永續高股息持股兼具金融與AI兩大主流題材，主要成分股包括中信金、廣達、國泰金、華碩、聯電及聯發科等，既掌握金融股獲利與配息題材，也搭上AI、半導體長線成長趨勢。

主動野村臺灣高息經理人游景德表示，近期台股資金輪動，部分轉向金融、航運等非電子族群，但市場主軸仍未脫離AI基本面。

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