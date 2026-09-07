快訊

「大象來了」震撼街頭 法導演離台前感謝：劇團愛上台北這座城市

德國極右翼大勝！另類選擇黨如何撼動德國政治

月薪28K一路存到42歲淨資產2400萬！他曝致富關鍵 網卻抓出「房產紅利」

聽新聞
0:00 / 0:00

PCB族群點火！009828暴力反彈 規模四天成長55%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

AI供應鏈帶動下，加權指數睽違兩個多月後，再度站上47K。法人表示，隨著科技股獲利表現強勁，加上先前股價修正幅度已深，以明年獲利預估來看，台股評價已回到歷史均值附近，吸引資金開始回流亞洲股市，台灣、日本與韓國皆有望受惠，電子族群可望再度扮演領漲先鋒。

展望第4季，AI供應鏈仍是市場主流。高盛給予台灣、日本、韓國股市及上證A股「加碼」評等，顯示對北亞市場相對看好。市場情緒轉趨樂觀之際，上周甫掛牌上市的中信台日韓PCB（009828）7日上漲3.07%，成分股台虹（8039）、富喬（1815）、金像電（2368）及臻鼎-KY（4958）輪番攻上漲停，其中台虹更是直接鎖住漲停板。

日本PCB相關個股同樣表現亮眼，全球ABF載板大廠伊斐電（Ibiden）盤中漲幅超過8%，反映市場對AI伺服器與高速運算需求持續增長的樂觀預期。

投資專家表示，雖然近期部分載板供應商在股價創高後，受到個別消息面影響而導致股價表現承壓，但從產業基本面觀察，載板製造產能及高階原材料供給仍相對吃緊，供需結構並未出現明顯改變，以中長期投資角度而言，市場情緒或消息面引發的股價波動，反而有助投資人重新檢視產業成長趨勢與企業長期投資價值。

隨著載板、銅箔基板（CCL）及相關原物料族群重拾漲升動能，在產業需求持續成長帶動下，仍看好中信台日韓PCB後市表現，預期有機會在短期內重新挑戰發行價。

根據統計，中信台日韓PCB募集金額約32億元，自9月2日掛牌後即吸引資金持續流入，截至6日，短短四個交易日規模已由32億元成長至50.1億元，增加約18億元，增幅達55.7%。顯示PCB題材熱度依舊不減，不少投資人選擇在價格相對低檔時進場布局。

展望PCB產業後市，中信台日韓PCB經理人葉松炫表示，隨著AI伺服器建置熱潮延續，加上800G與1.6T高速傳輸升級趨勢明確，高階PCB需求持續升溫，帶動AI伺服器板、高層數PCB、ABF載板及高階CCL等產品出貨成長。此外，上游材料供給偏緊及價格調漲，也有助於產業獲利能力提升。整體而言，PCB族群有望成為下半年台股電子產業的重要成長主軸。

根據中國信託投信官網資料，截至9月4日，中信台日韓PCB前十大持股包括伊斐電、欣興（3037）、台光電（2383）、日東電工、JX金屬、臻鼎、金像電、台燿（6274）、三井金屬及景碩（3189）等個股。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009828中信台日韓PCB PCB 族群 富喬

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

009828中信台日韓PCB掛牌！囊括上游材料到高階載板 吃透AI升級紅利

009828掛牌破發不減人氣！首日爆量10萬張 今早盤20分再衝冠

ABF載板缺口一路擴大到2028！外資看旺ABF三雄 009828一檔掌握台日韓PCB霸主

選錯日子？這檔「PCB ETF」掛牌就遇到欣興爭議 直接破發

相關新聞

金控股愈漲股東愈少？八年數據揭轉折：2023年見頂 39萬人離場

金控存股生態變了。據集保統計，13家金控股東人數從2023年底671萬人高峰降到今年9月初的631.8萬人，近三年少約39萬人；業者說，ETF承接籌碼、科技股吸金及老股東落袋，形成「價漲人減」，股東數已難完全反映人氣。

PCB族群點火！009828暴力反彈 規模四天成長55%

AI供應鏈帶動下，加權指數睽違兩個多月後，再度站上47K。法人表示，隨著科技股獲利表現強勁，加上先前股價修正幅度已深，以明年獲利預估來看，台股評價已回到歷史均值附近，吸引資金開始回流亞洲股市，台灣、日本與韓國皆有望受惠，電子族群可望再度扮演領漲先鋒。

玉山證券新官網上線 整合ETF專區與投資內容打造投資決策新體驗

國內外ETF商品種類及數量快速增加，投資人也面臨資訊繁雜、標的難以選擇與判斷等挑戰，玉山證券全新官網正式上線，推出「ETF專區」及內容頻道「投資話重點」，全面整合篩選標的、比較ETF商品到個股反查及配息行事曆，提供投資人一站式數位投資服務，完成查詢、比較與掌握配息資訊，大幅提升投資人的決策效率。

外資買超883億元 買盤最愛兩大類股及主動式ETF

台股7日收47,326.27點，上漲775.14點，三大法人同步買超，尤以外資買超883.08億元最多，統計外資買超前十名個股中，面板、記憶體、成熟製程及主動式ETF都在列，買超前三名都超過10萬張。

韓股指數逼近7千點 大華銀 ETF 009829大漲創掛牌新高價

韓股7日開高走高，指數逼近7千點，大華韓國KOSPI 50（009829）在兩大權重股股價強勢發動帶領下，國內首檔聚焦韓國市場的大華韓國KOSPI 50 ETF多頭氣勢如虹，7日開盤後買盤湧入、量增價銳，終場上漲4.48%以10.97元最高價收盤，創掛牌以來新高價位。

00961月配息吸睛！她手握50萬想進場 前輩曝存股目標

00961年化配息率約17%吸引50萬元投資人關注，網友熱議單押或搭配高股息ETF；前輩提醒應以現金流需求與總報酬規劃，勿只追逐配息率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。