主動式台股ETF靚 近期波段低點以來平均績效達26%

國際股市去槓桿調整告段落，AI需求保持暢旺，台股展現反彈行情，統計自近期台股波段低點至昨（7）日累計上漲18.5%，重返47,000點大關，有望挑戰前高。

同期間主動式台股ETF表現亮眼，整體平均績效達26.5%，全部22檔產品中有18檔績效跑贏大盤。

主動群益科技創新ETF（00992A）經理人陳朝政表示，整體來看，AI供應鏈長短料問題將在下半年更為顯著，AI算力建置與規格升級的趨勢並未改變，台灣在晶圓代工、先進封裝、AI伺服器、PCB／CCL、散熱等全球AI基礎建設供應鏈中仍具關鍵地位，整體AI供應鏈仍處於上升周期，後市表現仍值關注。

主動群益核心50ETF經理人許育誌指出，台股歷經先前這波整理，籌碼的壓力已有明顯緩解，鑒於經濟保持穩健，加上AI需求強勁，尤其在企業資本支出持續投資，以及相關應用持續落地下，長期發展明確，台系供應鏈因在當中扮演關鍵技術與零組件生產要角，有望持續受惠，仍正向看待台股後市。

主動台新2優勢成長ETF經理人魏永祥表示，AI成長趨勢持續，美國與台灣重量級企業財報與法說會展望樂觀，長線基本面成長動能佳，短線健康的漲多拉回更有助於台股長期表現。

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