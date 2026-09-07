玉山證券新官網上線 整合ETF專區與投資內容打造投資決策新體驗

國內外ETF商品種類及數量快速增加，投資人也面臨資訊繁雜、標的難以選擇與判斷等挑戰，玉山證券全新官網正式上線，推出「ETF專區」及內容頻道「投資話重點」，全面整合篩選標的、比較ETF商品到個股反查及配息行事曆，提供投資人一站式數位投資服務，完成查詢、比較與掌握配息資訊，大幅提升投資人的決策效率。

透過ETF比較功能，投資人最多可一次比較三檔商品，快速掌握差異；若投資人已鎖定特定個股，也可透過「個股反查」功能，查詢市場上持有該標的之ETF及其持股權重；另外針對重視現金流與配息時程的投資人，「配息行事曆」提供除息日、最後買進日及發放日等重要資訊，幫助顧客掌握最佳領息時機。

玉山證券也升級內容頻道「投資話重點」，整合經濟、市場焦點、產業趨勢及玉山投顧的研究觀點，並依各階段需求，從新手基礎懶人包到進階投資人關注的產業深度研究，經由圖表、重點摘要和專題內容，將複雜的市場資訊整理與轉譯為白話的投資重點，協助投資人理解市場發生什麼事、背後的原因，以及後續可能影響的投資方向。

玉山證券表示，此次新官網上線展現玉山數位轉型初步成果，面對快速變動的數位金融市場，玉山將持續以顧客需求為核心，深化數位服務，打造更完整的投資體驗。同時，為落實公平待客並強化投資防詐，新官網在防詐專區推出「網址辨識」服務，降低點擊可疑連結或仿冒網站的風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。