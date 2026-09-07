快訊

無法吞嚥進食...龐祥麟來不及入院離世 3年前白髮暴瘦10公斤畫面曝光

大立光股價摔跌停 大出市場意外！外資指主因原來是這個

向趙建銘討兒2300萬教育基金陷僵局 陳幸妤：從此不管也不再發表意見

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山證券新官網上線 整合ETF專區與投資內容打造投資決策新體驗

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山證券全新官網正式上線，推出「ETF專區」及內容頻道「投資話重點」。圖／AI生成
玉山證券全新官網正式上線，推出「ETF專區」及內容頻道「投資話重點」。圖／AI生成

國內外ETF商品種類及數量快速增加，投資人也面臨資訊繁雜、標的難以選擇與判斷等挑戰，玉山證券全新官網正式上線，推出「ETF專區」及內容頻道「投資話重點」，全面整合篩選標的、比較ETF商品到個股反查及配息行事曆，提供投資人一站式數位投資服務，完成查詢、比較與掌握配息資訊，大幅提升投資人的決策效率。

透過ETF比較功能，投資人最多可一次比較三檔商品，快速掌握差異；若投資人已鎖定特定個股，也可透過「個股反查」功能，查詢市場上持有該標的之ETF及其持股權重；另外針對重視現金流與配息時程的投資人，「配息行事曆」提供除息日、最後買進日及發放日等重要資訊，幫助顧客掌握最佳領息時機。

玉山證券也升級內容頻道「投資話重點」，整合經濟、市場焦點、產業趨勢及玉山投顧的研究觀點，並依各階段需求，從新手基礎懶人包到進階投資人關注的產業深度研究，經由圖表、重點摘要和專題內容，將複雜的市場資訊整理與轉譯為白話的投資重點，協助投資人理解市場發生什麼事、背後的原因，以及後續可能影響的投資方向。

玉山證券表示，此次新官網上線展現玉山數位轉型初步成果，面對快速變動的數位金融市場，玉山將持續以顧客需求為核心，深化數位服務，打造更完整的投資體驗。同時，為落實公平待客並強化投資防詐，新官網在防詐專區推出「網址辨識」服務，降低點擊可疑連結或仿冒網站的風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 玉山 個股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00999A漲4.43％奪冠！大盤同期跌1.84％ 6檔主動ETF逆勢賺

季配型台股ETF 息利雙收

投資不只追漲殺跌：用大盤ETF打好地基，穩穩累積長期財富

九檔ETF受益人逆勢創高

相關新聞

玉山證券新官網上線 整合ETF專區與投資內容打造投資決策新體驗

國內外ETF商品種類及數量快速增加，投資人也面臨資訊繁雜、標的難以選擇與判斷等挑戰，玉山證券全新官網正式上線，推出「ETF專區」及內容頻道「投資話重點」，全面整合篩選標的、比較ETF商品到個股反查及配息行事曆，提供投資人一站式數位投資服務，完成查詢、比較與掌握配息資訊，大幅提升投資人的決策效率。

外資買超883億元 買盤最愛兩大類股及主動式ETF

台股7日收47,326.27點，上漲775.14點，三大法人同步買超，尤以外資買超883.08億元最多，統計外資買超前十名個股中，面板、記憶體、成熟製程及主動式ETF都在列，買超前三名都超過10萬張。

含股指數逼近7千點 大華銀 ETF 009829大漲創掛牌新高價

韓股7日開高走高，指數逼近7千點，大華韓國KOSPI 50（009829）在兩大權重股股價強勢發動帶領下，國內首檔聚焦韓國市場的大華韓國KOSPI 50 ETF多頭氣勢如虹，7日開盤後買盤湧入、量增價銳，終場上漲4.48%以10.97元最高價收盤，創掛牌以來新高價位。

00961月配息吸睛！她手握50萬想進場 前輩曝存股目標

00961年化配息率約17%吸引50萬元投資人關注，網友熱議單押或搭配高股息ETF；前輩提醒應以現金流需求與總報酬規劃，勿只追逐配息率。

每月8000元買大盤ETF有用嗎？網友曝最後悔理財觀念：以前嫌本金太小

投資新手每月定期定額8000元買大盤ETF，引發網友熱議；不少人認為本金小更應提早開始，也有人提醒應先提升收入，槓桿ETF風險較高。

009828盤中大漲逾3%！PCB族群多檔攻漲停 規模3天暴增逾5成

009828盤中大漲逾3%，台虹、富喬、金像電及臻鼎-KY攻漲停；掛牌3天規模增55.7%至50.1億元，PCB題材持續受市場關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。