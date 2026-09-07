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外資買超883億元 買盤最愛兩大類股及主動式ETF

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

台股7日收47,326.27點，上漲775.14點，三大法人同步買超，尤以外資買超883.08億元最多，統計外資買超前十名個股中，面板、記憶體、成熟製程及主動式ETF都在列，買超前三名都超過10萬張。

台股由台積電（2330）、聯發科（2454）兩大權值股領軍，盤中最高衝上47,429.58點，最低46,724點，高低震盪705.58點，盤面上市場資金明顯集中電子權值與AI相關族群；台積電上漲2.07%收2,460元，改寫7月17日以來波段高點，貢獻大盤指數約411點；聯發科大漲7.81%，收4,760元，盤中一度觸及漲停4,855元，貢獻大盤指數近186點，兩大權值股合計推升大盤近600點。

另外，聯電（2303）8月營收改寫近4年新高，爆出33.17萬張大量，股價強鎖漲停143元，貢獻大盤約56點漲點；記憶體族群多頭回神，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）分別上漲4.23%、3.45%、6.42%。

三大法人合計買超1,138.65億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超883.08億元，投信買超98.70億元；自營商買超（合計）156.87億元，其中自營商（自行買賣）買超59.72億元、自營商（避險）買超97.16億元。

統計外資買超前十名個股，買超友達（2409）15萬6,580張最多，其次是買超力積電11萬2,544張，另外，買超華邦電47,387張，買超群創（3481）44,175張，買超聯電38,568張；主動式ETF也獲外資青睞。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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