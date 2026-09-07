AI驅動半導體新黃金十年 安聯00412A看好亞洲供應鏈長線契機

AI帶動全球科技產業進入新一輪成長周期，半導體產業正站上新一波發展浪頭。根據國際半導體產業協會（SEMI）最新預測，全球半導體市場規模有望於2030年突破2兆美元，較過去以智慧型手機與個人電腦需求為基礎所推估的1兆美元規模大幅提升，顯示AI正成為下一個十年推動產業成長的關鍵力量。

SEMI研究指出，隨著生成式AI、高效能運算（HPC）及雲端運算需求快速發展，先進邏輯晶片、高頻寬記憶體（HBM）及先進封裝等關鍵技術需求顯著攀升。即使傳統消費性電子產品成長趨於成熟，AI相關應用需求仍持續擴張，成為支撐產業成長的重要動能。

不僅晶片需求持續升溫，半導體產業資本支出動能同樣維持強勁。預估全球晶圓廠設備市場規模將於2028年達到2,200億美元，測試與封裝設備市場規模亦同步上修，反映全球主要半導體業者正積極投入產能擴充與技術升級，以因應AI時代帶來的龐大需求。

安聯投信表示，過去兩年市場焦點主要集中於美國科技巨頭與AI平台受惠股，但隨著AI產業進入擴散階段，市場關注焦點正逐漸由需求端轉向供給端。在AI基礎建設持續擴張下，從晶片設計、晶圓製造、先進封裝、記憶體、ABF載板、PCB、CCL到電源管理等關鍵環節，均扮演不可或缺角色，而全球最核心的供應鏈多集中於亞洲市場。

安聯投信表示，憑藉深耕台股及半導體產業鏈逾26年的投研經驗，安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）採主動式投資策略，聚焦具高訂價能力、高毛利及高成長潛力的亞洲半導體企業，精選各領域領導廠商，打造一檔涵蓋亞洲半導體供應鏈的投資方案，掌握產業長期成長契機及市場回升投資機會，並由研究資歷超過20年的安聯投信共同基金投資管理部台股主管蕭惠中擔任基金經理人。

安聯投信表示，看好AI驅動全球半導體產業進入新一輪成長循環，重磅推出安聯亞洲半導體主動式ETF。憑藉投資團隊逾26年深耕台股與半導體產業鏈的研究經驗，基金採主動式投資策略，聚焦具高訂價能力、高毛利率及高成長潛力的亞洲半導體龍頭企業，布局從晶片設計、製造到先進封裝的關鍵供應鏈，為投資人打造一次到位的亞洲半導體投資方案。基金由安聯投信共同基金投資管理部台股主管蕭惠中操盤，透過靈活選股與產業研判，掌握AI浪潮下科技巨頭與新興贏家並進的投資機會。

安聯亞洲半導體主動式ETF經理人蕭惠中表示，亞洲不僅掌握全球半導體產業最重要的製造能力，更擁有完整供應鏈聚落優勢。尤其台灣在先進製程、先進封裝、AI伺服器與關鍵零組件領域具備高度競爭力；南韓則在記憶體與HBM產業占有關鍵地位，日本亦在半導體設備與材料領域掌握重要技術優勢。

蕭惠中表示，當AI投資重心逐步從軟體與平台延伸至硬體基礎建設，亞洲供應鏈重要性可望持續提升。從產業發展趨勢觀察，未來數年最值得關注的仍是AI資本支出帶動的結構性需求成長。蕭惠中表示，例如先進封裝CoWoS仍處於高度供不應求階段，高頻寬記憶體（HBM）需求在AI訓練及推論應用同步推升下持續增長，ABF載板、PCB及CCL等關鍵材料亦可望受惠於AI伺服器規格升級而迎來新一輪成長循環。

此外，隨著AI資料中心規模持續擴大，市場競爭已不再僅聚焦於運算能力。從新一代供電架構、高壓直流電（HVDC）技術，到電源管理IC與電力設備升級，均可望成為下一波AI產業的重要成長領域，顯示AI受惠範圍正從晶片擴展至更完整的科技基礎建設生態系。

看好AI帶動亞洲半導體產業的長線發展契機，安聯投信推出全台首檔聚焦亞洲半導體供應鏈的主動式ETF─安聯亞洲半導體主動式ETF。安聯投信表示，AI產業競爭已從單一企業競爭演變為整體供應鏈與生態系競爭，而亞洲正是全球半導體供應鏈最核心的區域。透過主動式投資策略，不僅能掌握長期受惠AI趨勢的龍頭企業，也有機會發掘尚未被市場充分反映價值的新興產業贏家。

安聯投信認為，未來市場關注焦點將逐漸從「AI是什麼」轉向「誰能持續受惠AI資本支出」，而半導體供應鏈仍是目前最具能見度的成長主軸之一。在AI、高效能運算與數位轉型趨勢推動下，亞洲半導體產業可望持續受惠，並成為下一個十年全球科技創新的重要核心。

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