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高股利率與高填息雙因子護體 00918卡位第4季旺季與除息行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華優利高填息30投資優勢。資料來源：彭博，大華銀投信
大華優利高填息30投資優勢。資料來源：彭博，大華銀投信

隨著美聯準會（Fed）降息會議時點臨近與卡位第3季末除息資金潮，市場焦點再度回歸兼具高現金流與實質總報酬的指標性高股息ETF。大華優利高填息30（00918）憑藉獨家的高股利率與歷史高填息率兩大指數核心因子，在市場高檔震盪之際展現極佳的下檔防禦與獲利動能。面對第4季波段行情與短期地緣政治波動，不妨透過定期定額分批布局00918，避開高檔追高風險的最佳戰略策略。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，高股息ETF指數編製邏輯是決定長期總報酬的關鍵。00918追蹤特選台灣優利高填息30指數，其核心亮點在於突破傳統高股息僅看單期殖利率的迷思，首先透過「高股利率」因子精選獲利能力優異且配息大方的龍頭企業；第二重則導入業界首創的「高填息」篩選因子，依據成分股過去最多15次的歷史除息完成填息次數進行排序。這項雙因子機制精準鎖定「真給息、能填息」的優質標的，成功避開領股息卻蝕本金的貼息陷阱，使其填息動能與總報酬表現優於同類型產品。

郭修誠指出，隨著第4季傳統消費與科技新品備貨旺季到來，加上降息循環開啟帶動外資資金回流，台股整體呈現「AI攻頂、金融與傳產打底」的健康輪動格局。針對渴望參與第4季行情卻擔心高檔拉回的投資人，不妨善用定期定額布局 00918搭配單筆逢低加碼，力求在市場波動中穩健獲取資本成長與配息收益。

透過定期定額。定期定額優勢包：第一，能透過逢低扣款平攤持股成本，有效降低大盤高檔震盪帶來的心理壓力；第二，結合 00918 自身的填息優勢與穩定配息，可將每季領到的股息持續再投資（DRIP），放大長期複利效應；第三，無須精準預測市場高低點，即能完整參與第4季台股傳統旺季與集團作帳行情的上漲紅利。

大華優利高填息30已於官網公告最新一期配息評價結果，預計將在9月18日除息，投資人若想參與本次除息，最晚要在9月17日買進，這次股利將在10月13日發放。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

高股息 填息

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