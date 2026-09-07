快訊

默默耕耘教育界…國學大家錢穆之子錢行辭世 享耆壽94歲

慎防積水！5縣市大雨特報 恐一路下到晚上

2300萬陷僵局...趙建銘不接兒子電話 陳幸妤：反正我就閉嘴啊

聽新聞
0:00 / 0:00

含股指數逼近7千點 大華銀 ETF 009829大漲創掛牌新高價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華韓國KOSPI 50二大成份股利多。資料來源：彭博，各大國際研究機構報告
大華韓國KOSPI 50二大成份股利多。資料來源：彭博，各大國際研究機構報告

韓股7日開高走高，指數逼近7千點，大華韓國KOSPI 50（009829）在兩大權重股股價強勢發動帶領下，國內首檔聚焦韓國市場的大華韓國KOSPI 50 ETF多頭氣勢如虹，7日開盤後買盤湧入、量增價銳，終場上漲4.48%以10.97元最高價收盤，創掛牌以來新高價位。

大華韓國KOSPI 50經理人賴昱廷表示，受惠於全球人工智慧（AI）算力擴建潮持續發酵，高頻寬記憶體（HBM）供不應求市況全面加劇，帶動南韓兩大記憶體巨頭三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）營運強勢攀峰，各大科技巨頭已發動長約戰略搶料，促使南韓兩大龍頭產能一路被鎖定至2026～2027年，產業景氣能見度佳。

賴昱廷指出，009829追蹤韓國KOSPI 50指數，成分股中精選韓國市值最大且具極高國際競爭力的前50大企業，其中SK海力士與三星電子兩大記憶體巨頭合計權重占比近7成，幾乎完整掌握全球最核心的HBM供應鏈動能。

賴昱廷分析指出，記憶體市場利多訊息頻傳：SK海力士繼在先進封裝與下一代12層及16層HBM4技術驗證取得突破性進展後，2026年所有DRAM與HBM產能已被北美AI伺服器大廠全數包光，部分長約更延續至2027年；三星電子則在HBM3E與HBM4拉貨動能大幅發酵帶動下，市占率顯著提升，且過半產能獲得科技巨頭長期合約鎖定。兩家公司兼具強勁獲利展望與高成長動能，成為推升KOSPI 50指數一舉向上突破的重要推手。

賴昱廷分析表示，隨著AI算力架構由單純的晶片製造加速轉向運算晶片與記憶體整合，HBM高頻寬記憶體已成為AI伺服器運作不可或缺的關鍵瓶頸點。南韓掌握全球八成以上的HBM產能供應，與台灣的半導體晶片製造形成亞洲AI供應鏈的最強雙引擎。在基本面利多不斷疊加、全球資金持續卡位半導體核心資產的背景下，009829不僅掛牌以來展現強勁追蹤表現，更成為台灣投資人直接布局全球記憶體龍頭與韓國頂尖企業的配置工具。

賴昱廷認為，儘管短線國際金融市場或受總體經濟及地緣因素干擾，但半導體與HBM產業的長線結構性需求極為紮實。隨著下半年HBM4新世代產品將陸續進入客戶認證與出貨階段，三星與SK海力士營收與毛利可望再創高峰，亦將為009829後續淨值表現提供豐沛的向上動能。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

華銀 ETF 指數

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓股 AI、價值重估雙題材發酵 009829聚焦三星、SK 海力士

全台首檔韓股ETF！009829掛牌首日飆漲 AI算力＋HBM長線看旺

輝達動員5000億美元建AI！009829囊括韓國核心夥伴 稀飯：布局新選

鎧俠入列 統一亞洲半導體 ETN 補足 AI 記憶體關鍵拼圖

相關新聞

00961月配息吸睛！她手握50萬想進場 前輩曝存股目標

00961年化配息率約17%吸引50萬元投資人關注，網友熱議單押或搭配高股息ETF；前輩提醒應以現金流需求與總報酬規劃，勿只追逐配息率。

每月8000元買大盤ETF有用嗎？網友曝最後悔理財觀念：以前嫌本金太小

投資新手每月定期定額8000元買大盤ETF，引發網友熱議；不少人認為本金小更應提早開始，也有人提醒應先提升收入，槓桿ETF風險較高。

009828盤中大漲逾3%！PCB族群多檔攻漲停 規模3天暴增逾5成

009828盤中大漲逾3%，台虹、富喬、金像電及臻鼎-KY攻漲停；掛牌3天規模增55.7%至50.1億元，PCB題材持續受市場關注。

含股指數逼近7千點 大華銀 ETF 009829大漲創掛牌新高價

韓股7日開高走高，指數逼近7千點，大華韓國KOSPI 50（009829）在兩大權重股股價強勢發動帶領下，國內首檔聚焦韓國市場的大華韓國KOSPI 50 ETF多頭氣勢如虹，7日開盤後買盤湧入、量增價銳，終場上漲4.48%以10.97元最高價收盤，創掛牌以來新高價位。

兩次配息年化逾15%！00406A 規模突破357億元 受益人數大增逾九成

今年6月掛牌上市的主動中信台灣收益ETF（00406A），截至目前已完成兩次配息，年化配息率皆超過15%，吸引市場高度關注，也帶動資金持續流入。根據統計，截至9月4日，00406A基金規模已來到357.5億元，較前一個月大增124.5%；受益人數則突破13.5萬人，月增超過90%，顯示產品深受投資人青睞。

別把0050正二槓桿當存股！達人示警空頭殺傷力：跌50%需漲100%才能回本

之前我不是陸續賣了幾批0050嗎？結果後來，好多大大都建議我下次可以買正2(00631L)，說這樣賺才快！！ 長期看好台股，換個同樣是0050的商品還能多賺一倍，聽起來正2是完美解答，等等，不太對啦！ 我覺得有3個問題可以先想一下： 1. 這幾年的行情，怎麼還會嫌0050漲不夠快呢XD？它不但漲得高，又漲得快，甚至分割後又要回到100元了。 2.投資真的需要「快」嗎？還是長期維持比較重要？3.正2的本質，真的只是2份0050嗎？前2個問題就交給大家去思考了，我們簡單聊聊第3點。 正2最容易讓人誤會的地方，就是看到「正向兩倍」，直覺會把它想成：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。