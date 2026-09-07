含股指數逼近7千點 大華銀 ETF 009829大漲創掛牌新高價

韓股7日開高走高，指數逼近7千點，大華韓國KOSPI 50（009829）在兩大權重股股價強勢發動帶領下，國內首檔聚焦韓國市場的大華韓國KOSPI 50 ETF多頭氣勢如虹，7日開盤後買盤湧入、量增價銳，終場上漲4.48%以10.97元最高價收盤，創掛牌以來新高價位。

大華韓國KOSPI 50經理人賴昱廷表示，受惠於全球人工智慧（AI）算力擴建潮持續發酵，高頻寬記憶體（HBM）供不應求市況全面加劇，帶動南韓兩大記憶體巨頭三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）營運強勢攀峰，各大科技巨頭已發動長約戰略搶料，促使南韓兩大龍頭產能一路被鎖定至2026～2027年，產業景氣能見度佳。

賴昱廷指出，009829追蹤韓國KOSPI 50指數，成分股中精選韓國市值最大且具極高國際競爭力的前50大企業，其中SK海力士與三星電子兩大記憶體巨頭合計權重占比近7成，幾乎完整掌握全球最核心的HBM供應鏈動能。

賴昱廷分析指出，記憶體市場利多訊息頻傳：SK海力士繼在先進封裝與下一代12層及16層HBM4技術驗證取得突破性進展後，2026年所有DRAM與HBM產能已被北美AI伺服器大廠全數包光，部分長約更延續至2027年；三星電子則在HBM3E與HBM4拉貨動能大幅發酵帶動下，市占率顯著提升，且過半產能獲得科技巨頭長期合約鎖定。兩家公司兼具強勁獲利展望與高成長動能，成為推升KOSPI 50指數一舉向上突破的重要推手。

賴昱廷分析表示，隨著AI算力架構由單純的晶片製造加速轉向運算晶片與記憶體整合，HBM高頻寬記憶體已成為AI伺服器運作不可或缺的關鍵瓶頸點。南韓掌握全球八成以上的HBM產能供應，與台灣的半導體晶片製造形成亞洲AI供應鏈的最強雙引擎。在基本面利多不斷疊加、全球資金持續卡位半導體核心資產的背景下，009829不僅掛牌以來展現強勁追蹤表現，更成為台灣投資人直接布局全球記憶體龍頭與韓國頂尖企業的配置工具。

賴昱廷認為，儘管短線國際金融市場或受總體經濟及地緣因素干擾，但半導體與HBM產業的長線結構性需求極為紮實。隨著下半年HBM4新世代產品將陸續進入客戶認證與出貨階段，三星與SK海力士營收與毛利可望再創高峰，亦將為009829後續淨值表現提供豐沛的向上動能。

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