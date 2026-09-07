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強化 ETF 折溢價資訊揭露 證交所呼籲投資人建立正確投資觀念

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近年我國ETF規模成長快速，隨著主動式ETF、平衡型ETF等多元商品陸續開放，市場交易熱絡，吸引投資人踴躍參與，ETF折溢價風險亦受市場高度關注。為協助投資人充分掌握ETF折溢價資訊，建立正確投資觀念，證交所已於基本市況報導網站（MIS網站，https://mis.twse.com.tw/）強化揭示相關資訊，亦持續推動證券商強化ETF折溢價資訊揭露，提供投資人交易ETF時的重要參考，並增加警語提醒投資人審慎評估交易價格與相關風險。

現行於基本市況報導網站的ETF行情─ETF發行單位變動及淨值揭露專區，已揭露ETF前一營業日結算單位淨值、盤中即時預估淨值及預估折溢價幅度等資訊，為提高投資人對折溢價資訊之重視，證交所已自2026年9月1日起於該專區畫面進一步新增預估折溢價之警示，對於預估折溢價幅度高於3%的ETF，將以紅色底色標示該數值，提醒投資人注意折溢價情形。

除強化MIS網站資訊揭露及折溢價警示外，證交所9月4日函請證券商自主規劃於下單軟體適當位置揭露ETF折溢價資訊，或採取適當方式提醒投資人注意相關風險。證交所也提供該主題短影音，協助進行投資人教育。同時，證交所也提醒投資人，可透過各投信官方網站及證交所基本市況報導網站查詢盤中即時預估淨值資訊，作為交易ETF時的重要參考。

證交所並表示，ETF淨值與市場價格間之折溢價為次級市場交易ETF的重要參考資訊。考量ETF新上市期間或將出現較大幅度溢價，或於重大經濟情勢、市場行情波動時因折溢價幅度擴大而有較高價格波動，投資人投資前除應詳閱公開說明書並了解產品特性及策略外，亦應理解折溢價的形成的原因及潛在風險，避免因市場熱度而盲目追價，提高投資成本。

基本市況報導網站「ETF發行單位變動及淨值揭露專區」網址：https://mis.twse.com.tw/stock/various-areas/etf-price/indicator-disclosure-etf?lang=zhHant

證交所ETF折溢價宣導短片網址：https://www.facebook.com/share/v/1boKNPBvCP/

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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