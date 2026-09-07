快訊

默默耕耘教育界…國學大家錢穆之子錢行辭世 享耆壽94歲

慎防積水！5縣市大雨特報 恐一路下到晚上

2300萬陷僵局...趙建銘不接兒子電話 陳幸妤：反正我就閉嘴啊

聽新聞
0:00 / 0:00

00961月配息吸睛！她手握50萬想進場 前輩曝存股目標

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今天開盤隨即上漲791.86點，以33620.74點開出，早盤一度大漲1490.8點衝上34319.68點，重返34000整數大關。記者許正宏／攝影 許正宏
台股今天開盤隨即上漲791.86點，以33620.74點開出，早盤一度大漲1490.8點衝上34319.68點，重返34000整數大關。記者許正宏／攝影 許正宏

一名網友在Dcard表示，希望透過高股息ETF增加每月現金流，目前手上約有50萬元可投入，之後每月還能存下1萬至1.5萬元。不過市場ETF愈來愈多，讓她苦惱到底該集中單一標的，還是自己組成「月月配」。

原PO特別注意到FT臺灣永續高息（00961），稱近期配息表現吸睛、年化配息率約17%，且已連續配息數月；另一個選項則是元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）三檔搭配。她也好奇，存高股息到底該設定「幾張」為目標，還是直接以每月想領多少股息來規劃。

留言區不少人直接分享自己的00961配置，有網友持有20張00961，再搭配季配美債ETF與00918，希望增加每月領息次數；也有人認為00961入手門檻相對低，自己採取每月分批買進的方式累積張數。

但另一派投資人認為，比起追求高配息率，更該注意「總報酬」。有人選擇0050等市值型ETF，也有人分享自己原先設定年領24萬元股息，後來改存會配息的市值型ETF，最後靠股價與配息同步成長，提前達成原本的現金流目標。

值得注意的是，年化配息率17%只是依目前配息水準換算，並不代表未來一年一定能拿到17%報酬，配息也不等於額外獲利。對原PO而言，留言區反而點出最重要的一題：如果目標真的是補貼每月生活費，就應先決定需要多少現金流，再反推投入金額，而不是單純追逐最高配息率。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00961臺灣ESG永續高息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息 月配息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普自曝炒股「賺數千億美元」！強調全為美國 網笑翻：川投顧不演了

009828盤中大漲逾3%！PCB族群多檔攻漲停 規模3天暴增逾5成

月薪28K一路存到42歲淨資產2400萬！他曝致富關鍵 網卻抓出「房產紅利」

每月8000元買大盤ETF有用嗎？網友曝最後悔理財觀念：以前嫌本金太小

相關新聞

00961月配息吸睛！她手握50萬想進場 前輩曝存股目標

00961年化配息率約17%吸引50萬元投資人關注，網友熱議單押或搭配高股息ETF；前輩提醒應以現金流需求與總報酬規劃，勿只追逐配息率。

每月8000元買大盤ETF有用嗎？網友曝最後悔理財觀念：以前嫌本金太小

投資新手每月定期定額8000元買大盤ETF，引發網友熱議；不少人認為本金小更應提早開始，也有人提醒應先提升收入，槓桿ETF風險較高。

009828盤中大漲逾3%！PCB族群多檔攻漲停 規模3天暴增逾5成

009828盤中大漲逾3%，台虹、富喬、金像電及臻鼎-KY攻漲停；掛牌3天規模增55.7%至50.1億元，PCB題材持續受市場關注。

含股指數逼近7千點 大華銀 ETF 009829大漲創掛牌新高價

韓股7日開高走高，指數逼近7千點，大華韓國KOSPI 50（009829）在兩大權重股股價強勢發動帶領下，國內首檔聚焦韓國市場的大華韓國KOSPI 50 ETF多頭氣勢如虹，7日開盤後買盤湧入、量增價銳，終場上漲4.48%以10.97元最高價收盤，創掛牌以來新高價位。

兩次配息年化逾15%！00406A 規模突破357億元 受益人數大增逾九成

今年6月掛牌上市的主動中信台灣收益ETF（00406A），截至目前已完成兩次配息，年化配息率皆超過15%，吸引市場高度關注，也帶動資金持續流入。根據統計，截至9月4日，00406A基金規模已來到357.5億元，較前一個月大增124.5%；受益人數則突破13.5萬人，月增超過90%，顯示產品深受投資人青睞。

別把0050正二槓桿當存股！達人示警空頭殺傷力：跌50%需漲100%才能回本

之前我不是陸續賣了幾批0050嗎？結果後來，好多大大都建議我下次可以買正2(00631L)，說這樣賺才快！！ 長期看好台股，換個同樣是0050的商品還能多賺一倍，聽起來正2是完美解答，等等，不太對啦！ 我覺得有3個問題可以先想一下： 1. 這幾年的行情，怎麼還會嫌0050漲不夠快呢XD？它不但漲得高，又漲得快，甚至分割後又要回到100元了。 2.投資真的需要「快」嗎？還是長期維持比較重要？3.正2的本質，真的只是2份0050嗎？前2個問題就交給大家去思考了，我們簡單聊聊第3點。 正2最容易讓人誤會的地方，就是看到「正向兩倍」，直覺會把它想成：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。