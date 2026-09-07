00961月配息吸睛！她手握50萬想進場 前輩曝存股目標

一名網友在Dcard表示，希望透過高股息ETF增加每月現金流，目前手上約有50萬元可投入，之後每月還能存下1萬至1.5萬元。不過市場ETF愈來愈多，讓她苦惱到底該集中單一標的，還是自己組成「月月配」。

原PO特別注意到FT臺灣永續高息（00961），稱近期配息表現吸睛、年化配息率約17%，且已連續配息數月；另一個選項則是元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）三檔搭配。她也好奇，存高股息到底該設定「幾張」為目標，還是直接以每月想領多少股息來規劃。

留言區不少人直接分享自己的00961配置，有網友持有20張00961，再搭配季配美債ETF與00918，希望增加每月領息次數；也有人認為00961入手門檻相對低，自己採取每月分批買進的方式累積張數。

但另一派投資人認為，比起追求高配息率，更該注意「總報酬」。有人選擇0050等市值型ETF，也有人分享自己原先設定年領24萬元股息，後來改存會配息的市值型ETF，最後靠股價與配息同步成長，提前達成原本的現金流目標。

值得注意的是，年化配息率17%只是依目前配息水準換算，並不代表未來一年一定能拿到17%報酬，配息也不等於額外獲利。對原PO而言，留言區反而點出最重要的一題：如果目標真的是補貼每月生活費，就應先決定需要多少現金流，再反推投入金額，而不是單純追逐最高配息率。

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