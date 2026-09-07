每月8000元買大盤ETF有用嗎？網友曝最後悔理財觀念：以前嫌本金太小

一名投資新手在Dcard發文詢問，大家有哪些「後悔太晚才知道」的理財觀念？原PO看到身邊朋友幾年前就開始買0050，長期累積下來的績效讓他相當羨慕，目前也開始每月定期定額8000元買大盤ETF，偶爾買進台積電零股。

文章曝光後，最多人認同的觀念之一就是「本金小，更需要提早開始」。有網友坦言，以前總覺得本金太少，投資根本沒有意義，後來才發現，小本金反而更需要時間慢慢累積，直呼這是自己最後悔太晚知道的事情。

不少人也支持用大盤ETF作為投資起點，有人直言「不懂就直接買市值型」，也有人分享定期定額的好處，就是設定後固定投入、不必每天盯盤。不過，這些都屬於網友個人投資經驗，實際報酬仍會隨市場波動。

另一派則認為，年輕時比選股更重要的是提高「人力資本」。有網友直言，年薪40萬元就算很懂投資，本金累積速度仍有限；若能先提升專業能力、拉高收入，可投入市場的本金自然也會跟著增加。

至於原PO正在研究的「正二」等槓桿ETF，留言區雖有人推薦相關投資方法，甚至有人主張信貸投入大盤，但這類策略風險明顯高於單純定期定額。反而一句「投資最好的時間點是十年前，第二好的時機就是現在」，成為這串討論最簡單的總結。

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