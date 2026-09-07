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009828盤中大漲逾3%！PCB族群多檔攻漲停 規模3天暴增逾5成

聯合新聞網／ 綜合報導
009828掛牌3個交易日規模即從約32億元增至50.1億元，今盤中更漲逾3%，搭上PCB族群反攻行情。記者胡經周／攝影
009828掛牌3個交易日規模即從約32億元增至50.1億元，今盤中更漲逾3%，搭上PCB族群反攻行情。記者胡經周／攝影

AI供應鏈帶動下，加權指數睽違兩個多月後，再度站上47,000點關卡。法人表示，隨著科技股獲利表現強勁，加上先前股價修正幅度已深，以明年獲利預估來看，台股評價已回到歷史均值附近，吸引資金開始回流亞洲股市，台灣、日本韓國皆有望受惠，電子族群可望再度扮演領漲先鋒。

展望第四季，AI供應鏈仍是市場主流。高盛給予台灣、日本、韓國股市及上證A股「加碼」評等，顯示對北亞市場相對看好。市場情緒轉趨樂觀之際，上週甫掛牌上市的中信台日韓PCB ETF（009828）今（7）日盤中大漲逾3%，成分股台虹、富喬、金像電及臻鼎-KY輪番攻上漲停，其中台虹更是直接鎖住漲停板。

日本PCB相關個股同樣表現亮眼，全球ABF載板大廠伊斐電（Ibiden）盤中漲幅超過8%，反映市場對AI伺服器與高速運算需求持續增長的樂觀預期。

投資專家表示，雖然近期部份載板供應商在股價創高後，受到個別消息面影響而導致股價表現承壓，但從產業基本面觀察，載板製造產能及高階原材料供給仍相對吃緊，供需結構並未出現明顯改變，以中長期投資角度而言，市場情緒或消息面引發的股價波動，反而有助投資人重新檢視產業成長趨勢與企業長期投資價值。

隨著載板、銅箔基板（CCL）及相關原物料族群重拾漲升動能，在產業需求持續成長帶動下，仍看好009828後市表現，預期有機會在短期內重新挑戰發行價。

根據統計，009828募集金額約32億元，自9月2日掛牌後即吸引資金持續流入，截至9月4日止，短短三個交易日規模已由32億元成長至50.1億元，增加約18億元，增幅達55.7%。顯示PCB題材熱度依舊不減，不少投資人選擇在價格相對低檔時進場布局。

展望PCB產業後市，中信台日韓PCB ETF（009828）經理人葉松炫表示，隨著AI伺服器建置熱潮延續，加上800G與1.6T高速傳輸升級趨勢明確，高階PCB需求持續升溫，帶動AI伺服器板、高層數PCB、ABF載板及高階CCL等產品出貨成長。此外，上游材料供給偏緊及價格調漲，也有助於產業獲利能力提升。整體而言，PCB族群有望成為下半年台股電子產業的重要成長主軸。

根據中國信託投信官網資料，截至9月4日，中信台日韓PCB ETF（009828）前十大持股包括伊斐電、欣興、台光電、日東電工、JX金屬、臻鼎-KY、金像電、台燿、三井金屬及景碩等個股。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009828中信台日韓PCB ETF 漲停 高盛 韓國 日本

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