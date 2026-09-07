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AI 擴大半導體受惠圈！亞洲供應鏈將迎新一輪成長循環

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

安聯投信看好AI驅動全球半導體產業進入新一輪成長循環，重磅推出安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）。安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，亞洲不僅掌握全球半導體產業最重要的製造能力，更擁有完整供應鏈聚落優勢。

蕭惠中表示，當AI投資重心逐步從軟體與平台延伸至硬體基礎建設，亞洲供應鏈重要性可望持續提升。從產業發展趨勢觀察，未來數年最值得關注的仍是AI資本支出帶動的結構性需求成長。

尤其台灣在先進製程、先進封裝、AI伺服器與關鍵零組件領域具備高度競爭力；南韓則在記憶體與HBM產業占有關鍵地位，日本亦在半導體設備與材料領域掌握重要技術優勢。

蕭惠中表示，例如先進封裝CoWoS仍處於高度供不應求階段，高頻寬記憶體（HBM）需求在AI訓練及推論應用同步推升下持續增長，ABF載板、PCB及CCL等關鍵材料亦可望受惠於AI伺服器規格升級而迎來新一輪成長循環。

此外，隨著AI資料中心規模持續擴大，市場競爭已不再僅聚焦於運算能力。從新一代供電架構、高壓直流電（HVDC）技術，到電源管理IC與電力設備升級，均可望成為下一波AI產業的重要成長領域，顯示AI受惠範圍正從晶片擴展至更完整的科技基礎建設生態系。

事實上，00412A由安聯投信共同基金投資管理部台股主管蕭惠中操盤，透過靈活選股與產業研判，掌握AI浪潮下科技巨頭與新興贏家並進的投資機會。

此外，憑藉投資團隊逾26年深耕台股與半導體產業鏈的研究經驗，基金採主動式投資策略，聚焦具高訂價能力、高毛利率及高成長潛力的亞洲半導體龍頭企業，布局從晶片設計、製造到先進封裝的關鍵供應鏈，為投資人打造一次到位的亞洲半導體投資方案。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

半導體 供應鏈 資本支出

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