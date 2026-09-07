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別把0050正二槓桿當存股！達人示警空頭殺傷力：跌50%需漲100%才能回本

聯合新聞網／ 艾蜜莉-自由之路
0050正2並非「報酬加倍版0050」，而是以單日兩倍報酬為目標的槓桿工具，若把它當存股，可能在空頭與波動中承受更大虧損。（中央社）
0050正2並非「報酬加倍版0050」，而是以單日兩倍報酬為目標的槓桿工具，若把它當存股，可能在空頭與波動中承受更大虧損。（中央社）

之前我不是陸續賣了幾批0050嗎？結果後來，好多大大都建議我下次可以買正2(00631L)，說這樣賺才快！！

長期看好台股，換個同樣是0050的商品還能多賺一倍，聽起來正2是完美解答，等等，不太對啦！

我覺得有3個問題可以先想一下：

1. 這幾年的行情，怎麼還會嫌0050漲不夠快呢XD？它不但漲得高，又漲得快，甚至分割後又要回到100元了。

2.投資真的需要「快」嗎？還是長期維持比較重要？

3.正2的本質，真的只是2份0050嗎？

前2個問題就交給大家去思考了，我們簡單聊聊第3點。正2最容易讓人誤會的地方，就是看到「正向兩倍」，直覺會把它想成：

0050漲10%，正2就漲20%；0050長期翻一倍，正2就長期翻兩倍。但它實際上的運作方式，沒有這麼單純。

以正2來說，它追求的是「臺灣50指數」單日報酬的正向兩倍。重點是「單日」，而且它並沒有買進兩份0050，主要是透過臺股期貨...等衍生性商品，建立接近兩倍的單日曝險。

今天結束後，明天又會重新調整部位，再從新的基準開始計算。

所以長期持有後，最後的報酬，很難直接用臺灣50指數的長期漲跌幅，再乘上兩倍來推算。

假設指數第一天上漲10%，100元會變成110元。第二天再下跌10%，110元會變成99元。看起來都是一天漲10%、一天跌10%，數字都是一樣的，但最後實際上是虧了1%。

如果換成單日正2，同樣是臺灣50指數，也是第一天上漲10%、第二天下跌10%。

正2第一天會約上漲20%，100元會變成120元。第二天約下跌20%，120元會變成96元。所以在相同的指數漲跌路徑下，指數最後虧損1%，正2卻虧損4%。

之所以很多大大會想急著買正2，我想是因為沒有經歷過，真正長時間的空頭市場，先幫大家複習一個觀念：

資產跌20%，需要上漲25%才能回本；跌40%，需要上漲66.67%才能回本；跌50%，則需要上漲100%才能回本。

跌得愈深，回本要爬的坡，就會愈來愈陡，而槓桿商品，會把這段下跌的感受放大。

有人可能會說，「最近就真的行情很好，想這麼多做什麼？」就算行情是長期向上的，但這不代表完全沒有波動的，期間如果剛好遇到，需要用錢、心理撐不住下跌，看到跌幅太大決定停損的話。

那麼「長期會漲」這件事，最後也未必能幫得上忙。很多策略最後失敗，大多都不是方向看錯了，只是在行情走到終點以前，就已經先行離場。

當然，正2也不是完全不能碰。它可以是一種工具，但需要更完整的進場條件、部位控制、出場方式、資金管理與風險承受能力。

不能只因為看好台股，就把它當成「報酬兩倍版的0050」。還是謝謝大家要我「賺快一點」，不過投資對我來說，比的仍然是「誰能穩穩待在場上夠久」，至於要衝得多快沒有那麼重要。

把0050跟正2放在對的位置，它們都能是好的工具，但我最怕，有大大抱著存股的心情，去坐正2這一台雲霄飛車。

◎本文獲 艾蜜莉-自由之路 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 正二 槓桿

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