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9月開募新基金 ETF 熱度不墜 00415A、00412A、00992B 三新秀將登場

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
至9月底將開募的新基金。資料來源：FUNDDJ、2026/09/04
至9月底將開募的新基金。資料來源：FUNDDJ、2026/09/04

時序來到9月，投信新基金募集熱潮延續，統計至9月底止，將再有5檔新基金展開募集，從類型來看，又以近年來最受投資人青睞的ETF產品共佔3檔最多，當中2檔為主動式ETF，分別為訴求精選台股核心50強的主動式市值台股ETF-00415A主動群益核心50，及著重台、韓、日半導體股的00412A主動安聯亞半導體，另1檔ETF則為街口投信發行的00992B街口特選優息非投資等級債券ETF。此外，還有2檔新募集的多重資產基金，分別為富邦富裕商機多重資產基金、第一金全球動態入息多重資產基金。

財富管理專家表示，台灣自2025年開啟主動式ETF投資以來，產品可說是百花齊放，迄今已有40檔主動式ETF掛牌交易，當中又以主動式台股ETF佔據22檔最受歡迎，主動海外股ETF與債券ETF則分別有10檔與8檔。

財富管理專家分析，進一步從檔數最多的主動式台股ETF來觀察，各檔產品都有其訴求的特色與投資邏輯，有的主打科技創新，有的瞄準高息股，有些則以大型股為主。而將募集的主動群益核心50（00415A），其主打精選台股新50強，選股範疇包括獲利能力強的大市值股、緊跟重量級趨勢的(準)千金股，以及挖掘具潛在動能與題材、有望晉升未來權值股的潛力股，主動掌握台股核心商機與成長行情。

00415A經理人許育誌表示，近期台股雖受國際政經不確定性與國際股市去槓桿的干擾而呈現高檔震盪，不過整體來看，鑒於經濟基本面仍強韌，加上全球AI需求強勁，相關應用也實際落地兌現，台廠因在全球科技鏈上、中、下游間都扮演關鍵技術供應與零組件製造要角，包括晶圓代工、PCB/CCL、封測、電源供應器等，可望持續受惠，中長期投資前景值得留意，建議投資人也不妨透過選股涵蓋獲利與競爭力俱佳的現任市值龍頭與優質千金股，及擁強勢題材與潛在成長動能的未來龍頭股之主動式台股ETF來掌握行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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