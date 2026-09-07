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00406A規模衝357.5億元！兩次配息年化逾15％ 受益人突破13.5萬

聯合新聞網／ 綜合報導
00406A掛牌後兩次配息年化率皆逾15%，基金規模快速突破350億元，受益人數也衝破13.5萬人。圖／聯合報資料照片
00406A掛牌後兩次配息年化率皆逾15%，基金規模快速突破350億元，受益人數也衝破13.5萬人。圖／聯合報資料照片

今年6月掛牌上市的主動中信台灣收益ETF（00406A），截至目前已完成兩次配息，年化配息率皆超過15%，吸引市場高度關注，也帶動資金持續流入。根據統計，截至9月4日，00406A基金規模已來到357.5億元，較前一個月大增124.5%；受益人數則突破13.5萬人，月增超過90%，顯示產品深受投資人青睞。

投資專家表示，相較於一般成長型ETF主要追求資本利得，00406A透過「股票股息＋權利金策略」創造多元收益來源，即使在台股震盪期間，仍有機會持續提供穩定現金流。值得注意的是，該ETF前兩次配息來源皆以權利金收益為主，具備免稅且免課徵二代健保補充保費等優勢，因此受到存股族、高資產族群、退休族以及重視被動收入投資人的青睞。

此外，00406A也被視為解決傳統高股息ETF部分痛點的產品。首先，權利金收入有助於提升配息穩定度，降低傳統高股息ETF因企業獲利波動而影響配息的風險；其次，採取主動式管理策略，可依市場環境靈活調整持股配置。例如，當AI族群評價過熱時，經理團隊可適度降低持股比重；反之，在市場回檔時則可提高布局，透過更靈活的操作方式參與AI產業成長趨勢。

投資專家進一步指出，00406A受到市場青睞的關鍵，在於同時具備「AI成長股」、「權利金收益」及「主動式管理」三大優勢。對許多投資人而言，00406A不僅是一檔收益型ETF，更是一檔兼顧資本增值與現金流需求的進階型台股ETF。

展望台股後市，主動中信台灣收益ETF（00406A）經理人張書廷表示，近期台股在AI族群領軍下快速反彈，加權指數重新站上47,000點整數關卡，顯示市場風險偏好明顯回升，AI概念股依舊是盤面主流。

張書廷指出，從技術面觀察，47,000點為前波大量套牢區，若本週指數能穩守此關卡之上，代表市場信心進一步恢復，電子股資金輪動行情可望延續，台股後續有機會挑戰47,500點。不過，由於聯準會將於下週召開利率決策會議，市場觀望情緒可能升溫，短線盤勢仍不排除維持震盪整理格局。

整體而言，張書廷認為台股中長線仍偏多看待，AI供應鏈依然是市場成長主軸，包括PCB、ASIC、AI伺服器及電源設備等相關族群，皆有望持續扮演台股多頭行情的領漲先鋒。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 ETF 規模 月配息

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