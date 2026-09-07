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00919連9天收盤創高 躍升第4檔6千億台股 ETF、9月15日最後買進日

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
規模前十大的台股ETF。資料來源：CMPNEY、2026/9/4
規模前十大的台股ETF。資料來源：CMPNEY、2026/9/4

第4檔6,000億元台股ETF誕生了，群益台灣精選高息ETF（00919）高穩配息政策受青睞，不僅在4日股價連續9天創新高，規模也一舉突破6,000億大關，達6,043.6億，成為第四檔6,000千億台股ETF。目前市場上有包括0050、0056、00878、00919共4檔6,000億台股ETF，以規模達到6,000億的天數來看，最晚成立的00919僅花了1,386天最快達標。

據了解，00919已經是連續9天收盤創新高，甫公告第14次配息1.1元續創配息金額新高，連續14季維持年化配息率10%以上高配息政策，讓投資人息利雙收。00919高人氣的主要原因在於00919的穩定持續又透明的高配息政策奏效，讓投資人對00919深具信心，因此不斷申購。想參與00919本次除息的投資人最晚須在9月15日買進。

市場法人表示，台股今年來漲勢凌厲，投資氣氛持續熱絡，台股ETF因具有投資便利、成本便宜、投資組合透明等優勢，透過一籃子投資來降低選股的不確定性，除了有助分散風險外，也可省去盯盤的功夫，特別是台股高息ETF更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

ETF理財達人表示，市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有千秋，投資人一定不希望領高股息賠價差，因此選股策略一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。

00919經理人謝明志強調，台股雖然多頭格局「強勢整理後再攻」未變，但切忌追高，應採分批布局策略。然而，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，為投資組合帶來平衡風險效益，建議配置中要有高息ETF。中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股高息ETF，適合穩健型、長期投資的投資人，建議投資人可持有金融股比例高的台股高息ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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00919連9天收盤創高 躍升第4檔6千億台股 ETF、9月15日最後買進日

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