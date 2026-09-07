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0050逼近歷史前高還能追？知美曝「股價破107元照扣5萬」：連扣39個月獲利116萬

聯合新聞網／ 知美JiMMY
知美公開連買0050 39個月的對帳單，強調即使股價站上百元仍持續加碼扣款，最終含息報酬率突破105%，主張以長期定期定額對抗追高心魔。 聯合報系資料照
知美公開連買0050 39個月的對帳單，強調即使股價站上百元仍持續加碼扣款，最終含息報酬率突破105%，主張以長期定期定額對抗追高心魔。 聯合報系資料照

＊原文時間9月5日。

隨著台股持續展現多頭氣勢，指標性指數型ETF元大台灣50（0050）在執行股票分割後漲勢依然凌厲，廣大存股族熱烈討論「股價破百還能繼續定期定額嗎？」。

對此，知名財經YouTuber知美發布影音，直接公開自己長達3年多的實際對帳單，不僅未因股價創高而停扣，反而隨著收入增長加大扣款力道，含息總報酬率更已順利翻倍突破105%。

短線震盪無損多頭趨勢！看好AI產業龍頭免懼高點

知美指出，0050在今年初價格僅約65.8元，短短8個月便一路推升至112.3元高點，近期即便歷經盤整震盪，仍穩站106元以上。

面對投資人對於高檔扣款的疑慮，他直言，市場短期永遠處於上漲與拉回的交替循環，但拉長投資維度來看，只要台灣整體經濟持續向前、AI科技浪潮未歇，且產業龍頭企業營收獲利穩健成長，大盤長期向上的趨勢就不易改變。

與其糾結點位高低，投資人更該檢視的是自己對台灣科技基本面的信心。

39個月扣款逾百萬不中斷！

以自身為例，知美分享他自2023年起連續39個月不間斷定期定額0050，月扣金額從最初的1萬元逐步調升至2025年的4萬元；即便近期股價突破107元、逼近前高，他單月依然持續扣款5萬元。

結算至2026年，累積扣款成本約114.7萬元，持有張數達21張又612股，帳面獲利達116萬元，若加計歷年領取之4.6萬元現金股利，含息總報酬率高達105.17%，持股規模更超越全市場95%以上的受益人。

被動投資擁有服追高殺低心魔賺平均報酬

針對不少投資人討論「定期定額台積電（2330）報酬遠勝0050」的說法，知美分析，單一飆股在多頭時固然能繳出亮眼回報，但同時也必須承擔押錯個股或週期回檔的集中風險。

被動追蹤指數的最大價值，在於透過定期汰弱留強機制買進一籃子優質企業，穩健賺取市場平均報酬。

他強調，定期定額的核心在於克制心魔並持之以恆，只要成分股具備獲利成長動能，無須因短期價格波動自亂陣腳。

◎本文獲 知美JiMMY 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

存股族 股票分割 0050元大台灣50

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別把0050正二槓桿當存股！達人示警空頭殺傷力：跌50%需漲100%才能回本

之前我不是陸續賣了幾批0050嗎？結果後來，好多大大都建議我下次可以買正2(00631L)，說這樣賺才快！！ 長期看好台股，換個同樣是0050的商品還能多賺一倍，聽起來正2是完美解答，等等，不太對啦！ 我覺得有3個問題可以先想一下： 1. 這幾年的行情，怎麼還會嫌0050漲不夠快呢XD？它不但漲得高，又漲得快，甚至分割後又要回到100元了。 2.投資真的需要「快」嗎？還是長期維持比較重要？3.正2的本質，真的只是2份0050嗎？前2個問題就交給大家去思考了，我們簡單聊聊第3點。 正2最容易讓人誤會的地方，就是看到「正向兩倍」，直覺會把它想成：

00919連9天收盤創高 躍升第4檔6千億台股 ETF、9月15日最後買進日

第4檔6,000億元台股ETF誕生了，群益台灣精選高息ETF（00919）高穩配息政策受青睞，不僅在4日股價連續9天創新高，規模也一舉突破6,000億大關，達6,043.6億，成為第四檔6,000千億台股ETF。目前市場上有包括0050、0056、00878、00919共4檔6,000億台股ETF，以規模達到6,000億的天數來看，最晚成立的00919僅花了1,386天最快達標。

美非投等債ETF 吸睛

在地緣政治衝突升溫、貨幣寬鬆預期降溫下，全球金融市場波動加劇，隨之推升避險需求，讓債券投資價值受到市場關注。今（2026）年7月底，國內投信發行的美國非投等債ETF規模已攀升至870億元以上，創下歷史新高；美國非投等債ETF規模今年來呈現月月創新高的榮景，今年前七月總規模已激增近兩成。

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