0050逼近歷史前高還能追？知美曝「股價破107元照扣5萬」：連扣39個月獲利116萬

＊原文時間9月5日。

隨著台股持續展現多頭氣勢，指標性指數型ETF元大台灣50（0050）在執行股票分割後漲勢依然凌厲，廣大存股族熱烈討論「股價破百還能繼續定期定額嗎？」。

對此，知名財經YouTuber知美發布影音，直接公開自己長達3年多的實際對帳單，不僅未因股價創高而停扣，反而隨著收入增長加大扣款力道，含息總報酬率更已順利翻倍突破105%。

短線震盪無損多頭趨勢！看好AI產業龍頭免懼高點

知美指出，0050在今年初價格僅約65.8元，短短8個月便一路推升至112.3元高點，近期即便歷經盤整震盪，仍穩站106元以上。

面對投資人對於高檔扣款的疑慮，他直言，市場短期永遠處於上漲與拉回的交替循環，但拉長投資維度來看，只要台灣整體經濟持續向前、AI科技浪潮未歇，且產業龍頭企業營收獲利穩健成長，大盤長期向上的趨勢就不易改變。

與其糾結點位高低，投資人更該檢視的是自己對台灣科技基本面的信心。

39個月扣款逾百萬不中斷！

以自身為例，知美分享他自2023年起連續39個月不間斷定期定額0050，月扣金額從最初的1萬元逐步調升至2025年的4萬元；即便近期股價突破107元、逼近前高，他單月依然持續扣款5萬元。

結算至2026年，累積扣款成本約114.7萬元，持有張數達21張又612股，帳面獲利達116萬元，若加計歷年領取之4.6萬元現金股利，含息總報酬率高達105.17%，持股規模更超越全市場95%以上的受益人。

被動投資擁有服追高殺低心魔賺平均報酬

針對不少投資人討論「定期定額台積電（2330）報酬遠勝0050」的說法，知美分析，單一飆股在多頭時固然能繳出亮眼回報，但同時也必須承擔押錯個股或週期回檔的集中風險。

被動追蹤指數的最大價值，在於透過定期汰弱留強機制買進一籃子優質企業，穩健賺取市場平均報酬。

他強調，定期定額的核心在於克制心魔並持之以恆，只要成分股具備獲利成長動能，無須因短期價格波動自亂陣腳。

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