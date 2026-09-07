00999A、00985A、00980A霸榜！棒棒：20檔主動ETF僅5檔正報酬

台股7月經歷急殺、8月又強勢反彈，兩個月行情宛如坐上雲霄飛車。「棒棒的理財失控週記」盤點20檔主動式台股ETF近兩月績效，發現僅5檔維持正報酬，前3名更由同一家投信包辦。

其中，主動野村臺灣高息（00999A）以3.72%居冠，採「3D鎖息與動態切換」策略，除權息旺季鎖定高息股、淡季轉向獲利成長股；主動野村台灣50（00985A）上漲2.59%，從前150大標的精選50檔，排除營運、基本面或動能轉弱個股，分散布局大型成長股。

第三名主動野村臺灣優選（00980A）上漲1.90%，透過成長、價值與動能等多因子選股，聚焦AI及半導體供應鏈。前三名全由野村投信包辦，也成為這波震盪行情中的亮點。

另外，主動摩根台灣鑫收益（00401A）上漲1.18%，採主動選股搭配掩護性買權策略，約20%至25%部位賣出買權賺取權利金，增加下檔緩衝；主動國泰動能高息（00400A）則上漲1.07%，剔除近一年營收與獲利後20%的弱勢股，兼顧高股息與資本利得動能。

棒棒指出，前三檔ETF成立以來的累積績效未必居冠，市場聲量也不是最高，但面對近兩個月劇烈洗盤，確實靠風控與策略彈性走出自己的路。不同選股策略適合不同市場環境與風險偏好，了解產品背後的操作機制，才能找到符合自身需求的配置。

貼文曝光後，不少網友留言「前三檔我都有」、「最近野村的基金和ETF績效不錯」、「野村真的好狂」，棒棒也笑回「野村惦惦吃三碗公」；至於網友詢問00999A能不能續抱，他則表示，若持有成本低、已有不錯正報酬，自己會選擇續抱，但仍應依個人需求評估投資風險。

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