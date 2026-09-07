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除息旺季 9月ETF大紅包 估發420億元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
九月迎來股票型ＥＴＦ除息旺季，四十二檔估發四百二十億元，投資人準備迎接「大紅包」。聯合報系資料照
九月迎來股票型ＥＴＦ除息旺季，四十二檔估發四百二十億元，投資人準備迎接「大紅包」。聯合報系資料照

九月迎來股票型ＥＴＦ除息旺季，投資人也準備迎接一波「大紅包」。據統計，本月共有四十二檔股票型ＥＴＦ進入除息或收益分配，整體配息金額可望超過四百二十億元，多數將在國慶假期前後陸續入帳。

這波配息雖然檔數多，但金額高度集中在少數大型ＥＴＦ。以群益台灣精選高息（○○九一九）為例，本次預估每單位配一點一元，創掛牌以來新高。○○九一九目前規模約六千億元、受益人達一百三十七萬人，單檔預計就將發出逾兩百億元，堪稱本月「紅包王」。

另外兩檔大型ＥＴＦ，大華優利高填息三十（○○九一八）及主動統一台股增長（○○九八一Ａ），目前規模分別約一千三百三十億元及兩千八百億元，本次預估每單位分別配一點七五元及○點六三元，粗估各可發出逾五十億元。光是這三檔配息金額合計就超過三百億元。

從時程來看，九月中旬將進入最密集除息期，其中九月十六日是本月最重要的「超級除息日」，包括○○九一九、○○九八一Ａ以及多檔高股息、科技及主動式ＥＴＦ集中同日除息，○○九一八於十八日接棒。至於收益分配多數將在十月上中旬實際發放。

券商主管指出，今年台股漲勢強勁，除企業股利收入外，部分ＥＴＦ也累積較多已實現資本利得，使今年下半年配息水準明顯墊高，不少產品創掛牌以來單次配息新高。以○○九一八為例，本次預估配一點七五元，刷新掛牌後紀錄，以本月初價格換算，預估年化殖利率接近百分之二十。

不過，券商主管說，高配息並不等同高報酬，尤其將單次配息換算成年化殖利率後，月配、季配產品的數字容易被放大，投資人仍須觀察基金淨值、配息來源及填息能力。

值得觀察的是，十月數百億元現金回到投資人帳戶後，是否再投入ＥＴＦ或台股。市場人士認為，若部分資金選擇再投資，仍可能成為年末市場的一股潛在資金動能。

展望後市，大華優利高填息三十（○○九一八）經理人郭修誠表示，隨著全球降息循環確立，加上消費電子旺季到來，台股基本面仍具支撐，產業布局可以持續關注ＡＩ伺服器及金融等方向；前者受惠於科技大廠資本支出的延續，金融產業則可望受惠資本市場熱絡。

群益台灣精選高息ＥＴＦ（○○九一九）經理人謝明志表示，大盤接下來投資難度更高，高低震盪將更頻繁，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。而金融業的獲利與配息持續成長，以壽險為主體的金控股更凸顯它們的投資價值。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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