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6,000億級產品 添新兵

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股上周五（4日）上漲693點，周線收紅，也挹注台股ETF表現。其中，群益台灣精選高息（00919）配息政策受青睞，規模攀升至6,043.6億，成為盤面上第四檔6,000億元等級的台股ETF，推升整體台股ETF規模攀升至7.7兆元，創下歷史次高水準。圖／聯合報系資料照
台股上周五（4日）上漲693點，周線收紅，也挹注台股ETF表現。其中，群益台灣精選高息（00919）配息政策受青睞，規模攀升至6,043.6億，成為盤面上第四檔6,000億元等級的台股ETF，推升整體台股ETF規模攀升至7.7兆元，創下歷史次高水準。圖／聯合報系資料照

台股上周五（4日）上漲693點，周線收紅，也挹注台股ETF表現。其中，群益台灣精選高息（00919）配息政策受青睞，規模攀升至6,043.6億，成為盤面上第四檔6,000億元等級的台股ETF，推升整體台股ETF規模攀升至7.7兆元，創下歷史次高水準。

以四檔台股ETF規模達到6,000億元的天數來看，有愈來愈快的情況，最晚成立的群益台灣精選高息ETF僅花了1,386天最快達標，其次為國泰永續高股息花了2,135天、元大高股息花了6,622天、元大台灣50花了7,999天。而以類型來看，四檔中就有三檔是高股息，顯見投資人相對喜歡穩定配高息的台股ETF。

觀察台股ETF規模表現，4日除了群益台灣精選高息規模創高之外，還有元大高股息7,821.8億元、國泰永續高股息6,456.8億元、大華優利高填息30的1,336.5億元、主動中信台灣收益357.4億元、中信綠能及電動車125.08億元、FT臺灣永續高息110.7億元、玉山市值動能50的44.6億元。

而群益台灣精選高息高人氣的主要原因，在於穩定持續且透明的高配息政策奏效，甫公告第14次配息1.1元續創配息金額新高，想參與本次除息的投資人最晚須在9月15日買進，此外，收盤價也已經連續九個交易日寫下新高。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，台股雖然多頭格局「強勢整理後再攻」未變，但切忌追高，應採分批布局策略。然而全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，為投資組合帶來平衡風險效益，建議配置中要有高息ETF。

中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股高息ETF，適合穩健型、長期投資的投資人，建議投資人可持有金融股比例高的台股高息ETF。主動野村臺灣高息經理人游景德表示，近期台股出現資金輪動，部分電子股資金轉向金融、航運等非電子族群，但市場主軸仍未脫離AI基本面。

儘管短期市場仍可能受到通膨、利率及地緣政治等非基本面因素干擾，但回歸企業獲利與產業需求，台股中長期基本面仍具支撐，投資上可聚焦具技術門檻、訂單能見度高及具定價能力的產業龍頭。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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