科技股ETF吸金力強 近一周流入16億美元居冠

全球ETF資金流向出現明顯轉變。根據貝萊德iShares資金流向於8月22日至28日的統計資料顯示，股票ETF由前一周淨流出36.7億美元轉為淨流入55.2億美元，固定收益ETF則由前一周淨流入42億美元轉為小幅淨流出1.37億美元。

這顯示市場資金在歷經短期避險後，重新提高股票部位比重，尤其集中於科技、半導體及中小型股相關資產，反映投資人在維持風險意識的同時，也開始重新布局成長機會。

觀察股票型ETF觀察，該周資金流入以科技型ETF最為突出，吸引約16億美元資金，其次為小型股ETF的15.3億美元，以及大型與中型股ETF的14.2億美元。不過，大型股ETF仍面臨獲利了結賣壓，流出17.7億美元，成為資金流出最多的類別，此外，金融類股ETF也流出1.27億美元。

從區域來看，美股ETF吸引34.2億美元資金淨流入，為主要受惠市場，全球型ETF也吸引13億美元資金，至於巴西及南韓ETF分別遭贖回4.44億美元及3.1億美元。

貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）基金經理人楊貽甯表示，近期AI相關企業財報表現優於預期，包括Google Cloud第2季營收大幅成長約82%；微軟Azure單季年增幅達43%；AWS成長來到近37%，證明運算基礎建設資本支出開始轉化成回報。

加上美國經濟基本面仍具韌性，投資人持續看好科技產業的長期成長潛力，讓科技、半導體及中小型股ETF持續獲得青睞，反映出市場對企業獲利與AI相關成長題材仍維持高度關注。

值得注意的是，楊貽甯分析，雖然市場仍面臨利率、通膨與政策不確定等因素影響，但企業獲利韌性與AI相關資本支出動能，目前持續支撐風險資產表現，資金參與度較先前更加擴散至其他類型ETF，也不再只集中於少數大型企業。

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