聽新聞
0:00 / 0:00

科技股ETF吸金力強 近一周流入16億美元居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
市場資金在歷經短期避險後，重新提高股票部位比重，尤其集中於科技、半導體及中小型股相關資產，反映投資人在維持風險意識的同時，也開始重新布局成長機會。圖／美聯社
市場資金在歷經短期避險後，重新提高股票部位比重，尤其集中於科技、半導體及中小型股相關資產，反映投資人在維持風險意識的同時，也開始重新布局成長機會。圖／美聯社

全球ETF資金流向出現明顯轉變。根據貝萊德iShares資金流向於8月22日至28日的統計資料顯示，股票ETF由前一周淨流出36.7億美元轉為淨流入55.2億美元，固定收益ETF則由前一周淨流入42億美元轉為小幅淨流出1.37億美元。

這顯示市場資金在歷經短期避險後，重新提高股票部位比重，尤其集中於科技、半導體及中小型股相關資產，反映投資人在維持風險意識的同時，也開始重新布局成長機會。

觀察股票型ETF觀察，該周資金流入以科技型ETF最為突出，吸引約16億美元資金，其次為小型股ETF的15.3億美元，以及大型與中型股ETF的14.2億美元。不過，大型股ETF仍面臨獲利了結賣壓，流出17.7億美元，成為資金流出最多的類別，此外，金融類股ETF也流出1.27億美元。

從區域來看，美股ETF吸引34.2億美元資金淨流入，為主要受惠市場，全球型ETF也吸引13億美元資金，至於巴西及南韓ETF分別遭贖回4.44億美元及3.1億美元。

貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）基金經理人楊貽甯表示，近期AI相關企業財報表現優於預期，包括Google Cloud第2季營收大幅成長約82%；微軟Azure單季年增幅達43%；AWS成長來到近37%，證明運算基礎建設資本支出開始轉化成回報。

加上美國經濟基本面仍具韌性，投資人持續看好科技產業的長期成長潛力，讓科技、半導體及中小型股ETF持續獲得青睞，反映出市場對企業獲利與AI相關成長題材仍維持高度關注。

值得注意的是，楊貽甯分析，雖然市場仍面臨利率、通膨與政策不確定等因素影響，但企業獲利韌性與AI相關資本支出動能，目前持續支撐風險資產表現，資金參與度較先前更加擴散至其他類型ETF，也不再只集中於少數大型企業。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 科技股 吸金 美股 基金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

海外ETF 生醫、能源搶鏡

債券投資進入主動選債黃金期 較高評等投資級債受寵

台股 ETF 受益人周減4.3萬人 九檔人氣逆勢創高 科技、反1 人氣旺

九檔ETF受益人逆勢創高

相關新聞

科技股ETF吸金力強 近一周流入16億美元居冠

全球ETF資金流向出現明顯轉變。根據貝萊德iShares資金流向於8月22日至28日的統計資料顯示，股票ETF由前一周淨流出36.7億美元轉為淨流入55.2億美元，固定收益ETF則由前一周淨流入42億美元轉為小幅淨流出1.37億美元。

美非投等債ETF 吸睛

在地緣政治衝突升溫、貨幣寬鬆預期降溫下，全球金融市場波動加劇，隨之推升避險需求，讓債券投資價值受到市場關注。今（2026）年7月底，國內投信發行的美國非投等債ETF規模已攀升至870億元以上，創下歷史新高；美國非投等債ETF規模今年來呈現月月創新高的榮景，今年前七月總規模已激增近兩成。

6,000億級產品 添新兵

台股上周五（4日）上漲693點，周線收紅，也挹注台股ETF表現。其中，群益台灣精選高息（00919）配息政策受青睞，規模攀升至6,043.6億，成為盤面上第四檔6,000億元等級的台股ETF，推升整體台股ETF規模攀升至7.7兆元，創下歷史次高水準。

除息旺季 9月ETF大紅包 估發420億元

九月迎來股票型ＥＴＦ除息旺季，投資人也準備迎接一波「大紅包」。據統計，本月共有四十二檔股票型ＥＴＦ進入除息或收益分配，整體配息金額可望超過四百二十億元，多數將在國慶假期前後陸續入帳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。