美非投等債ETF 吸睛

在地緣政治衝突升溫、貨幣寬鬆預期降溫下，全球金融市場波動加劇，隨之推升避險需求，讓債券投資價值受到市場關注。今（2026）年7月底，國內投信發行的美國非投等債ETF規模已攀升至870億元以上，創下歷史新高；美國非投等債ETF規模今年來呈現月月創新高的榮景，今年前七月總規模已激增近兩成。

群益投信債券ETF研究團隊表示，美國財政部近期已明確出手穩定長債市場，宣布自9月9日起將10年至30年期長天期公債回購規模由單次最高20億美元提高至40億美元，目的為增加長債市場流動性並降低殖利率過度彈升的壓力。

目前經濟維持韌性有助企業債信用穩定，且投等債殖利率仍在6%以上，提供長期領息投資人逢低買進的絕佳機會，投資人可於市況動盪之際分批加碼，以掌握投等債投資契機。在選擇上，投資人可留意結合ESG概念的長天期投等債，以作為兼顧收益來源、平衡投組波動與掌握債市潛在資本利得等多重投資需求的投資選擇

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄指出，雖然能源價格走高也重新增加市場對通膨的疑慮，不過，從政策訊號來看，政策面開始出現穩定長債市場的力量，對投資等級長天期公司債而言，有助降低殖利率持續大幅走高的壓力。

從債券投資角度看，市場提前反映相當程度通膨與升息風險，短期殖利率仍可能維持高檔震盪，但非邁入升息循環起點，應僅為暫時升息，後續油價趨緩，市場對升息擔憂亦有機會降溫。

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