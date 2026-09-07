主動式ETF 押寶長天期

台股近期維持區間震盪格局，投資人面對盤勢高檔整理，可透過權證掌握主動式ETF波動機會。權證發行商建議，投資人可留意連結主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）的相關權證，並以價內外20%以內、剩餘天數超過100天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

近期台股走勢受市場對利率政策預期反覆調整影響，情緒面波動加大，指數呈震盪格局。盤勢方面，近期類股輪動快速，電子權值股是支撐大盤的重要力量；市場焦點由部分先前修正較深的電子股，逐漸擴散至被動元件、散熱、PCB及相關設備等AI供應鏈族群，呈多點同步走揚格局。

面對市場受消息面干擾而出現波動，法人表示，從產業面觀察，AI晶片持續迭代升級，帶動ABF載板層數與面積需求明顯提升。然而供給成長速度仍不及需求增幅，使產業供需維持偏緊格局，並有助於價格表現，持續看好相關族群的中長期發展機會。

就基本面而言，目前尚未因市場雜音而有明顯轉折。據產業調研，全球科技巨頭仍持續投入AI基礎建設與自研晶片開發，在AI需求擴張及產品規格升級帶動下，相關供應鏈訂單與營收動能維持強勁，受惠範圍將進一步擴大，台股整體基本面仍偏向正向發展。

展望後市，法人認為，企業獲利仍是推動台股表現最重要的核心動能。受惠AI長期趨勢帶動，市場預期台股企業今、明年獲利仍將維持成長，即便短期受總體經濟與資金面因素干擾而出現震盪整理，中長期多頭架構仍具延續基礎，因此中長線仍偏多，透過主動式ETF搶搭多頭順風車，將是最佳的投資策略。

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